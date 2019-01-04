«Искал сигареты, потом отпустил руль». Подробности ДТП 1 января, где погибла 14-летняя девушка

Ночью 1 января вблизи агрогородка Озеры Гродненского района произошло ДТП . За рулем Nissan Serena был нетрезвый водитель. В результате аварии погибла 14-летняя пассажирка Анастасия, еще две 16-летние девушки пострадали. Спустя несколько дней о подробностях происшествия рассказала одна из пассажирок.



Фото: ОНТ

С девушкой поговорили журналисты телеканала ОНТ . Виктория рассказала, что с подругами заранее договорились встретиться в час ночи 1 января. Где-то через полчаса девочки встретили 32-летнего односельчанина.

— Просто подошли к нему. Мы еще бенгальские огни позажигали. Мы там посидели минут 10−15. Потом он нас решил подвезти, — рассказывает Вика. Состояние и поведение мужчины девочек не насторожило, сообщают в сюжете.

Водитель поехал в агрогородок по объездной дороге. Виктория рассказывает, что он хотел закурить, искал сигареты в карманах, а потом отпустил руль. Еще до этого, по словам пострадавшей, машину на дороге стало заносить.

В результате машина выехала за пределы дороги и врезалась в бетонное кольцо газопровода. Затем Nissan перевернулся несколько раз.

В сюжете показали место ДТП, где еще оставались личные вещи водителя: удочки, грамоты за успехи в уборочной кампании, икона.

Позже выяснилось, что в крови у водителя было 1,32 промилле алкоголя, рассказала инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома Людмила Ракевич.

В результате ДТП погибла 14-летняя пассажирка Анастасия. Карина и Виктория сильно не пострадали, врачи планируют их выписать на следующей неделе.