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«Искал сигареты, потом отпустил руль». Подробности ДТП 1 января, где погибла 14-летняя девушка
05.01.2019 16:21 — Новости Общества | Tut.by
Ночью 1 января вблизи агрогородка Озеры Гродненского района произошло
С девушкой поговорили журналисты телеканала
— Просто подошли к нему. Мы еще бенгальские огни позажигали. Мы там посидели минут 10−15. Потом он нас решил подвезти, — рассказывает Вика. Состояние и поведение мужчины девочек не насторожило, сообщают в сюжете.
Водитель поехал в агрогородок по объездной дороге. Виктория рассказывает, что он хотел закурить, искал сигареты в карманах, а потом отпустил руль. Еще до этого, по словам пострадавшей, машину на дороге стало заносить.
В результате машина выехала за пределы дороги и врезалась в бетонное кольцо газопровода. Затем Nissan перевернулся несколько раз.
В сюжете показали место ДТП, где еще оставались личные вещи водителя: удочки, грамоты за успехи в уборочной кампании, икона.
Позже выяснилось, что в крови у водителя было 1,32 промилле алкоголя, рассказала инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома Людмила Ракевич.
В результате ДТП погибла 14-летняя пассажирка Анастасия. Карина и Виктория сильно не пострадали, врачи планируют их выписать на следующей неделе.
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Ночью 1 января вблизи агрогородка Озеры Гродненского района произошло ДТП. За рулем Nissan Serena был нетрезвый водитель. В результате аварии погибла 14-летняя пассажирка...
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