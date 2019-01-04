ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Искал сигареты, потом отпустил руль». Подробности ДТП 1 января, где погибла 14-летняя девушка

05.01.2019 16:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ночью 1 января вблизи агрогородка Озеры Гродненского района произошло ДТП. За рулем Nissan Serena был нетрезвый водитель. В результате аварии погибла 14-летняя пассажирка Анастасия, еще две 16-летние девушки пострадали. Спустя несколько дней о подробностях происшествия рассказала одна из пассажирок.


Фото: ОНТ

С девушкой поговорили журналисты телеканала ОНТ. Виктория рассказала, что с подругами заранее договорились встретиться в час ночи 1 января. Где-то через полчаса девочки встретили 32-летнего односельчанина.

— Просто подошли к нему. Мы еще бенгальские огни позажигали. Мы там посидели минут 10−15. Потом он нас решил подвезти, — рассказывает Вика. Состояние и поведение мужчины девочек не насторожило, сообщают в сюжете.

Водитель поехал в агрогородок по объездной дороге. Виктория рассказывает, что он хотел закурить, искал сигареты в карманах, а потом отпустил руль. Еще до этого, по словам пострадавшей, машину на дороге стало заносить.

В результате машина выехала за пределы дороги и врезалась в бетонное кольцо газопровода. Затем Nissan перевернулся несколько раз.

В сюжете показали место ДТП, где еще оставались личные вещи водителя: удочки, грамоты за успехи в уборочной кампании, икона.

Позже выяснилось, что в крови у водителя было 1,32 промилле алкоголя, рассказала инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома Людмила Ракевич.

В результате ДТП погибла 14-летняя пассажирка Анастасия. Карина и Виктория сильно не пострадали, врачи планируют их выписать на следующей неделе.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью 1 января вблизи агрогородка Озеры Гродненского района произошло ДТП. За рулем Nissan Serena был нетрезвый водитель. В результате аварии погибла 14-летняя пассажирка...
 
Новости дня
Новости общества
 
Начало года связано с ростом пожаров и гибелью людей на них
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика