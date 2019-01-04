В программе: катание на лыжах и санках, зимний квест, спортивно-туристическая эстафета, игровая программа "Зимние забавы", работа аниматоров. Приглашаем принять участие всех желающих!
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"Рождественский экспресс" приглашает всех желающих
05.01.2019 — Новости Общества | Единство
В программе: катание на лыжах и санках, зимний квест, спортивно-туристическая эстафета, игровая программа "Зимние забавы", работа аниматоров. Приглашаем принять участие всех желающих!
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6 января в 12.00 на лесной горке в районе СШ 20 состоится спортивный праздник "Рождественский экспресс".
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