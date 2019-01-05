5 января — День работников социальной защиты





Система социальной защиты Беларуси в этом году отмечает 100-летие. Ее предназначение — гарантированное получение населением необходимых социальных услуг, создание условий для поддержания уровня жизни тех, кто по различным причинам оказался в трудной жизненной ситуации или утратил работоспособность и нуждается в социальном обслуживании. Эта работа в районе возложена на территориальный центр социального обслуживания населения, который возглавляет директор Галина ВИШНЕВСКАЯ.

По словам Галины Николаевны, в центре работают четыре отделения, спектр оказываемых услуг достаточно широк. Главная функция отделения первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования — выявление и учет граждан, нуждающихся в социальных услугах. К примеру, специалисты обеспечивают нуждающихся граждан техническими средствами реабилитации, назначают государственную адресную помощь, которую с начала года получили 279 семей. Государственная адресная социальная помощь в виде ежемесячного социального пособия была назначена 74 членам семьи, единовременное социальное пособие — 24, социальное пособие на возмещение затрат, связанных с приобретением подгузников, — 110, социальное пособие в виде бесплатного питания детям первых 2-х лет жизни — 71. Материальную помощь из средств ФСЗН получили 57 человек на сумму 5 833 рубля.

В отделении дневного пребывании для инвалидов, которое на постоянной основе посещают 20 человек, созданы все условия для комфортного пребывания и реабилитации.

Специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации организовывают культурный досуг различных категорий граждан. Здесь функционирует салон «Милосердие», в компетенцию которого входит прием и распределение вещей, бывших в употреблении, а также работает пункт проката средств технической реабилитации.

Отделением социальной помощи на дому обслуживается 182 гражданина. Надомное обслуживание организовано в 18 населенных пунктах района. Одним из направлений деятельности отделения — оказание услуг няни семьям по уходу за двумя и более детьми, родившимися одновременно, услуг сиделки гражданам, утратившим способность к самообслуживанию.

— Мы стараемся помочь каждому, кто оказался в трудном положении, поддержать, протянуть руку помощи, рассказать и научить, как выйти из сложной жизненной ситуации, — говорит Галина Вишневская. — Когда ты видишь, что полезен кому-то, вносишь свой вклад в чью-то судьбу, делаешь все возможное, чтобы жизнь человека стала легче, появляется уверенность в собственных силах и чувство радости от добрых дел.

Ольга ПАРТЫКО, фото Виктора ПАВЛОВА