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Брестский горисполком объявил конкурс на логотип культурной столицы Содружества 2019

06.01.2019 08:08 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте местные власти объявили конкурс на создание логотипа «Брест — культурная столица Содружества 2019» на приз председателя горисполкома Александра Рогачука.


В апреле 2019 года в Бресте пройдет торжественная церемония открытия и вручения сертификата «Культурной столицы Содружества». Для этого мероприятия городские власти предлагают создать узнаваемый логотип, который будет использоваться при подготовке печатных изданий, рекламных материалов, оформления мероприятий, а также для нанесения на различные носители.

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте горисполкома.

 
Теги: Брест
 
 
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В апреле 2019 года в Бресте пройдет торжественная церемония открытия и вручения сертификата «Культурной столицы Содружества». Для этого мероприятия городские...
 
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