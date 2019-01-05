Брестский горисполком объявил конкурс на логотип культурной столицы Содружества 2019

В Бресте местные власти объявили конкурс на создание логотипа «Брест — культурная столица Содружества 2019» на приз председателя горисполкома Александра Рогачука.





В апреле 2019 года в Бресте пройдет торжественная церемония открытия и вручения сертификата «Культурной столицы Содружества». Для этого мероприятия городские власти предлагают создать узнаваемый логотип, который будет использоваться при подготовке печатных изданий, рекламных материалов, оформления мероприятий, а также для нанесения на различные носители.

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте горисполкома .