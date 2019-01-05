Они обеспечивают финансовую стабильность

Среди тех, кто сразу после встречи Нового года празднует свой профессиональный праздник – День банковских и финансовых работников, – сотрудники ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Буда-Кошелево. Сегодня коллектив банка – это настоящая команда профессионалов, обеспечивающих бесперебойные расчеты субъектов хозяйствования и физических лиц.





Ни для кого не секрет, что, какие бы технологические новшества не приходили в нашу жизнь, человеческий труд незаменим. Сегодня в центре банковских услуг трудятся 24 сотрудника. Коллектив банка не единожды доказывал свой профессионализм, верность общим интересам и клиентам.

Для некоторых специалистов сектора розничного и корпоративного бизнеса центра банковских услуг 2018 год стал по-настоящему знаковым и щедрым на юбилейные даты, ведь они отметили 20 и 30 лет работы в банке и по сей день остаются верны выбранному когда-то пути.

В числе достижений этих сотрудников различные награды за образцовое выполнение своих должностных обязанностей, высокий уровень организации работы, личный вклад в развитие банковского дела.

Валентина Михальцова в августе отметила 30-летний юбилей трудовой деятельности в банковской сфере. Сегодня она является ведущим специалистом сектора розничного и корпоративного бизнеса. Ее трудовая биография началась в 1988 году, сразу после окончания Пинского учетно-кредитного техникума, и с тех пор тесно связана с Будакошелевщиной, которая стала для нее вторым домом. За 30 лет работы на одном месте Валентина Николаевна заслужила авторитет и доверие не только среди коллектива центра банковских услуг, но и клиентов. Все жилищные программы в регионе реализовывались благодаря ее профессиональному мастерству.

Трудится в банке 30 лет и специалист первой категории операционной службы по оказанию розничных банковских услуг Надежда Кублицкая. Как признается Надежда Михайловна, работа в банке ей очень нравится, ведь здесь нельзя стоять на месте, нужно постоянно осваивать что-то новое, будь то законодательные и финансовые документы или же технические средства, изучать применение программного обеспечения и многое другое. Но самое главное в банковском деле, по мнению специалиста, – работа с людьми, а она требует не только высоких знаний и умений, но и терпения.

Сразу после окончания Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины 20 лет назад на свое первое рабочее место в ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк» пришла и Валентина Радькова, которая сегодня является главным специалистом сектора розничного и корпоративного бизнеса и занимается непосредственной работой с юридическими лицами.

– Мы первыми встречаем клиентов банка, больше других работаем с людьми. Поэтому считаю, что в нашем деле необходимы такие качества, как честность, умение видеть клиента и заинтересовать его. Специалисты сектора должны быть доброжелательны, внимательны, терпимы и коммуникабельны, чтобы заслужить доверие наших клиентов, – поделилась Валентина Николаевна.

Прежде чем прийти на работу в банк, Наталья Пинчук работала бухгалтером в филиале ОАО «Рогачевский МКК» по производству сыров. Она нисколько не жалеет о сделанном 20 лет назад выборе.

– У нас в банке подобрался дружный и сплоченный коллектив – это специалисты высокого уровня, которые оперативно и нестандартно подходят к решению вопросов клиентов, способны грамотно оценить любую ситуацию, – отметила Наталья Владимировна.

Начальник операционной службы Лидия Мельникова считает, что в банковской сфере случайных людей не бывает. На первое место в своей деятельности она ставит потребности и интересы клиентов и за 20 лет работы в банке четко усвоила, что в этой сфере очень важен индивидуальный подход.

– Мы стараемся, чтобы каждый клиент уходил от нас довольным. Конечно же, немаловажную роль в этом играет стремление к саморазвитию и самосовершенствованию знаний, личная инициатива. А еще нужно работать по совести, тогда тебя будут уважать и коллеги, и клиенты, – рассказала Лидия Николаевна.

– В преддверии профессионального праздника хотелось бы пожелать всем банковским работникам и ветеранам банковской сферы оставаться верными заложенным традициям, обеспечивая сохранность вверенных банку денежных средств, их разумное и надежное размещение, – подчеркнула директор ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк» Вера Гаева.

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

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