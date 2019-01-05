ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Они обеспечивают финансовую стабильность

06.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Среди тех, кто сразу после встречи Нового года празднует свой профессиональный праздник – День банковских и финансовых работников, – сотрудники ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Буда-Кошелево. Сегодня коллектив банка – это настоящая команда профессионалов, обеспечивающих бесперебойные расчеты субъектов хозяйствования и физических лиц.

Они обеспечивают финансовую стабильность

Ни для кого не секрет, что, какие бы технологические новшества не приходили в нашу жизнь, человеческий труд незаменим. Сегодня в центре банковских услуг трудятся 24 сотрудника. Коллектив банка не единожды доказывал свой профессионализм, верность общим интересам и клиентам.
Для некоторых специалистов сектора розничного и корпоративного бизнеса центра банковских услуг 2018 год стал по-настоящему знаковым и щедрым на юбилейные даты, ведь они отметили 20 и 30 лет работы в банке и по сей день остаются верны выбранному когда-то пути.
В числе достижений этих сотрудников различные награды за образцовое выполнение своих должностных обязанностей, высокий уровень организации работы, личный вклад в развитие банковского дела.
Валентина Михальцова в августе отметила 30-летний юбилей трудовой деятельности в банковской сфере. Сегодня она является ведущим специалистом сектора розничного и корпоративного бизнеса. Ее трудовая биография началась в 1988 году, сразу после окончания Пинского учетно-кредитного техникума, и с тех пор тесно связана с Будакошелевщиной, которая стала для нее вторым домом. За 30 лет работы на одном месте Валентина Николаевна заслужила авторитет и доверие не только среди коллектива центра банковских услуг, но и клиентов. Все жилищные программы в регионе реализовывались благодаря ее профессиональному мастерству.
Трудится в банке 30 лет и специалист первой категории операционной службы по оказанию розничных банковских услуг Надежда Кублицкая. Как признается Надежда Михайловна, работа в банке ей очень нравится, ведь здесь нельзя стоять на месте, нужно постоянно осваивать что-то новое, будь то законодательные и финансовые документы или же технические средства, изучать применение программного обеспечения и многое другое. Но самое главное в банковском деле, по мнению специалиста, – работа с людьми, а она требует не только высоких знаний и умений, но и терпения.
Сразу после окончания Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины 20 лет назад на свое первое рабочее место в ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк» пришла и Валентина Радькова, которая сегодня является главным специалистом сектора розничного и корпоративного бизнеса и занимается непосредственной работой с юридическими лицами.
– Мы первыми встречаем клиентов банка, больше других работаем с людьми. Поэтому считаю, что в нашем деле необходимы такие качества, как честность, умение видеть клиента и заинтересовать его. Специалисты сектора должны быть доброжелательны, внимательны, терпимы и коммуникабельны, чтобы заслужить доверие наших клиентов, – поделилась Валентина Николаевна.
Прежде чем прийти на работу в банк, Наталья Пинчук работала бухгалтером в филиале ОАО «Рогачевский МКК» по производству сыров. Она нисколько не жалеет о сделанном 20 лет назад выборе.
– У нас в банке подобрался дружный и сплоченный коллектив – это специалисты высокого уровня, которые оперативно и нестандартно подходят к решению вопросов клиентов, способны грамотно оценить любую ситуацию, – отметила Наталья Владимировна.
Начальник операционной службы Лидия Мельникова считает, что в банковской сфере случайных людей не бывает. На первое место в своей деятельности она ставит потребности и интересы клиентов и за 20 лет работы в банке четко усвоила, что в этой сфере очень важен индивидуальный подход.
– Мы стараемся, чтобы каждый клиент уходил от нас довольным. Конечно же, немаловажную роль в этом играет стремление к саморазвитию и самосовершенствованию знаний, личная инициатива. А еще нужно работать по совести, тогда тебя будут уважать и коллеги, и клиенты, – рассказала Лидия Николаевна.
– В преддверии профессионального праздника хотелось бы пожелать всем банковским работникам и ветеранам банковской сферы оставаться верными заложенным традициям, обеспечивая сохранность вверенных банку денежных средств, их разумное и надежное размещение, – подчеркнула директор ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк» Вера Гаева.
Ольга ЧЕРНЯКОВА.
Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди тех, кто сразу после встречи Нового года празднует свой профессиональный праздник – День банковских и финансовых работников, – сотрудники ЦБУ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Брестский горисполком объявил конкурс на логотип культурной столицы Содружества 2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
06.01.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика