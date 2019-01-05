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Подарки от участников акции «Наши дети» получили ребята из семьи родителей-воспитателей Кухаренко из деревни Высокое

06.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Подарки от участников акции «Наши дети» получили ребята из семьи родителей-воспитателей Кухаренко из деревни Высокое
Последнее субботнее утро 2018 года в семье родителей-воспитателей Кухаренко из деревни Высокое было полно праздничных хлопот. Саша, Рома, Никита, Вероника, Ярослав, Марк, Дарья, Диана, Оксана, папа Анатолий, мама Людмила готовились ко встрече гостей – в дом семейного типа пожаловала новогодняя благотворительная акция «Наши дети».

Подарки от участников акции «Наши дети» получили ребята из семьи родителей-воспитателей Кухаренко из деревни Высокое
 Подарки от участников акции «Наши дети» получили ребята из семьи родителей-воспитателей Кухаренко из деревни Высокое
От имени Пинского районного исполнительного комитета семью с наступающими праздниками  поздравил первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия С.А. Торчило, от имени депутатского корпуса района – главный врач санатория «Ясельда» С.С. Боровкова. К поздравлениям от имени УСП «ПМК-30» ОАО «Пинсксовхозстрой» присоединился заместитель начальника ПМК-30, начальник ПТО С.А. Казак. Представители власти и организаций пожелали большой дружной семье здоровья, чтобы в их уютном доме всегда звучал счастливый детский смех, чтобы исполнились желания, которые будут загаданы в новогоднюю ночь.

Конечно же, гости пришли не с пустыми руками. Игрушками и гостинцами тут же занялись дети, а мама приняла подарочный сертификат на покупку детских одежды и обуви. Ребята также искренне поздравили гостей, вручили им сувениры и пригласили на чаепитие.

***

Как сообщила заместитель начальника отдела по образованию райисполкома Людмила Дворанинович, в этот же день в рамках республиканской акции «Наши дети» руководство Пинского райисполкома, руководители организаций и предприятий посетили и поздравили родителей-воспитателей и ребят шести детских домов семейного типа и районного социально-педагогического центра. Новогодние подарки были вручены 58 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Для каждого из домов семейного типа были предоставлены сертификаты на 600 рублей от Благотворительного общественного объединения «БлагоДарим» на приобретение детских одежды и обуви. От Брестского областного отделения РОО «Белорусский детский фонд» вручили всем ребятам сладкие подарки.

В акции приняли участие председатели Городищенского, Загородского, Логишинского, Лыщенского, Молотковичского, Плещицкого, Парохонского сельисполкомов, представители ОАО «Пинсксовхозстрой», ОАО «Почапово», ОАО  «Пинский мясокомбинат», ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов», ПМК-30, ПМК-35, СПМК-33 ОАО «Пинсксовхозстрой», а также других трудовых коллективов организаций, находящихся на территориях указанных сельсоветов.

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходит в Беларуси с 10 декабря 2018 года по 11 января 2019 года. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравляют детей с Новым годом, Рождеством и вручают подарки, оказывают помощь в решении проблем. К благотворительной акции традиционно присоединяются общественные объединения и другие организации.

Людмила Ребковец.
Фото автора.

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