Родители фигуристов обсудили с чиновниками закрытие арены ради общепита. Было эмоционально

В декабре мы писали, что арену, где занимаются маленькие фигуристы, закрывают ради общепита для Европейских игр. Там хотят расположить кухню, а к самому зданию сделать пристройку, которую после соревнований передадут на баланс СДЮШОР. На неделе по этому поводу прошла встреча родителей спортсменов с чиновниками и строителями. Что им рассказали на мероприятии и как решился вопрос с переводом фигуристов на другие ледовые арены — в нашем материале.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Напоминим, в СДЮШОР по фигурному катанию на Каролинском проезде занимается примерно 400 детей. Занятия проходят на двух аренах — малой и большой. Главную тренировочную арену СДЮШОР на время Европейских игр решили переоборудовать в общепит для спортсменов. Для этого к зданию нужно сделать пристройку, а лед — растопить. Работы должны быть закончены к апрелю.

Работы решили проводить с декабря — во время учебно-тренировочного процесса. Только до начала работ не было решено точно, куда деть как минимум 129 детей, которые занимаются на большой арене. Ведь малая арена СДЮШОР всех попросту не вместит.



Большая арена — справа. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

После публикаций в СМИ в Мингорисполкоме сказали, что арену не закроют до тех пор, пока не найдут альтернативные места для занятий.

На встрече 4 декабря этот вопрос (как и многие другие), по мнению родителей, должен был проясниться. На встречу пришли по одному родителю из каждой группы. Об этом попросила администрация, чтобы люди не создавали столпотворение. Но в небольшом зале все равно не было свободных мест.





С другой стороны на встречу пригласили начальника архитектурно-конструкторского отдела «Минскпроекта» Тараса Демуру, главного инженера, первого заместителя директора УКС Мингорисполкома Алексея Щербача, директора СДЮШОР — бывшего начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома Сергея Фурманова, а также и.о. начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома, первого заместителя структуры — Андрея Патеева.

Лед растопят уже 6 января. Но где будут заниматься дети?

Родители рассчитывали, что им презентуют проект. Но как таковой презентации в итоге не состоялось. Ни одного документа или проекта собравшимся не показали — их просто не было. Патеев объяснил на словах, что большую арену хотят задействовать для кухонного оборудования и приготовления еды для спортсменов. К арене также пристроят павильон — это будет столовая. В дальнейшем пристройку передадут на баланс школы и там будет спортивный зал.



И.о. начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома, первый заместитель руководителя — Андрей Патеев

— Лед на большой арене будет растоплен 6 января. Работы начнут 10−12 января, — рассказал Патеев.

Директор школы пояснил, как будет организован учебно-тренировочный процесс на время строительных работ.

— По поручению министра спорта и туризма рассмотрены городские площадки, на которых возможно организовать учебный процесс в том объеме, который у нас не сможем обеспечить. Эти вопросы отработаны с ледовым дворцом, который находится на Притыцкого.

Занятия на Прытыцкого будут проходить три дня в неделю (во вторник и на выходных) по два часа. Начнут ориентировочно с 15 января, но там не будет хореографии. То есть родителям придется возить детей на вторую часть занятий в другой зал.



Директор СДЮШОР — Сергей Фурманов

Родителям такая новость не понравилась. Поскольку занятия начинают в час дня, то взрослые отпрашиваются с работы, чтобы отвезти детей на лед. А дети к тому же должны успеть вернуться с занятий из общеобразовательной школы.

На это Фурманов ответил, что при необходимости перевозки детей из точки А в точку Б могут организовать транспорт. Ведутся также переговоры с владельцем ледовой площадки в «Олимпик Парке» «Тапаса» в Лебяжьем для проведения временных занятий. Но, как рассказал Фурманов, там пока не готовы документы для проведения тренировок с детьми. А все остальные ледовые площадки в Минске заняты.

Почему нельзя построить отдельное временное здание для общепита к играм

Кстати, первоначально лед растапливать никто и не собирался. Планировалось, что рядом с катком построят временный павильон для питания участников, а после игр его разберут. Но позже проект пересмотрели и решили, что это нецелесообразно и займет больше времени.

— Делать пристройку целесообразно. Экономическую целесообразность я вам не буду приводить, потому что у меня нет ни цифр, [нет] ничего. Я шел на встречу родителей, но не думал, что мне будут задавать такие вопросы, — сказал Алексей Щербач.

Ни о стоимости работ, ни о проектной документации, ни о том, кем подписано решение о строительстве, представитель УКСа тоже не ответил. Родители не раз повторяли, что они хотели бы видеть документацию, чтобы не беспокоиться за безопасность детей, которые будут заниматься во время работ на малой арене.



Слева — главный инженер УКС Мингорисполкома Алексей Щербач, справа — начальник архитектурно-конструкторского отдела «Минскпроекта» Тарас Демура

Вопросы у родителей также вызвала формулировка на паспорте объекта: «Временный павильон для организации питания». Почему же он временный, если в итоге здание останется?

— Этот объект строится как временный в качестве павильона, а после проведения игр он перепрофилируется в [стационарное] спортивное сооружение, — объяснил Щербач.

Представитель «Минскпроекта» рассказал, что на арене проведут минимум демонтажных работ и ни одна стена не будет разобрана. Строителей дети даже не увидят. А привести все в первоначальный вид пообещали к 1 сентября.

Родители: «Наших детей вытурят в конце, потому что нарушается тренировочный процесс»

У родителей возникали и другие вопросы. Диалог становился эмоциональным. Родители возмущались, почему работы не могли провести летом, почему нельзя найти одно стационарное место, чтобы туда переехали все дети и тренера. Но на эти и большинство других вопросов ответа они не получили.





Не выдержав упреков родителей о том, что они не видят проекта, главный инженер УКСа ушел с собрания с фразой: «Извините, у меня два ребенка сидят уже два часа, потому что я привез их с собой. Разговора все равно нет».

— Просто дайте нам гарантии, желательно в бумажном виде, что 1 сентября мы сюда зайдем заниматься, — говорит мама Марина, у которой в СДЮШОР занимается трое детей.

Женщина рассказывает, что новое расписание с занятиями на Притыцкого ее не устраивает, потому что из двух занятий по хореографии у ее детей остается одно, а также в один день их тренер берет на занятия сразу две группы — то есть одновременно он занимается не с 11-ю детьми, как раньше, а с 25-ю. Родители считают, что это повлияет на качество подготовки.





— Наша боль в том, что у детей нарушается тренировочный процесс. И мы не можем получить ответ, как нам его организовать и начинаем кидать — одного туда, хореография там, тренировка в другом месте, время — по остаточному принципу. На катке занимается сразу четыре группы — это небезопасно. Мы хотим, чтобы вы сказали: «Чтобы у вас дети были профессионалами, мы готовы предложить вот это и это». Мы готовы заниматься в другом месте, но организуйте так, чтобы две тренировки были в одном месте и в то время, когда мы можем, — высказался один из родителей.

Еще один родитель объяснил свое недовольство тем, что прогулы и нарушение тренировочного процесса повлияют на конечный результат.

— Наших детей вытурят в конце, потому что всех оставляют учиться по результатам, которые они показывают. В конце будут тесты, экзамены, соревнования. И придет комиссия и скажет — слабенько.

Сколько потратят на павильон?

На павильон общепита для участников игр, согласно приложению к Инвестиционной программе Минска на 2018 год, из средств бюджета столицы планировалось выделить 589 600 рублей. И это включая проектные работы. Но сколько выделят в 2019 году на работы — неизвестно, так как новая инвестпрограмма еще не опубликована.

Но на сайте госзакупок уже есть несколько тендеров на обустройство и строительство павильона для общепита. Например, идет подача предложений на закупку «выбор поставщика металлоизделий хозяйственных для комплектации объекта» на сумму 102 298 рублей. Также проходят торги по выбору поставщика спецоборудования пищеблока на 176 548 рублей. Кроме этого УКС ищет поставщика посуды: сумма этой закупки — 153 883. Два тендера для поставщиков оборудования механической обработки выставляют выставляют на сумму 137 579 рублей и 235 879 рублей. Для поставки холодильного оборудования — 106 297 рублей. Для комплектации общепита также нужны столы, стеллажи, ванны, тележки из нержавеющей стали. Согласно тендеру , их планируют закупить на 668 315 рублей. А вот закупка линии раздачи обойдется дороже — по тендеру ее цена составляет 2 784 444 рублей. Работы субподрядной организации, которая должна будет заниматься устройством металлических конструкций и теплоизоляционными работами, а также поставлять ресурсы, оценивается в 2 040 380 рублей. Выбор генподрядчика, которым стал «Стройтрест № 4», согласно закупке, оценивается в 5 576 672 рублей. Согласно договору подряда, который опубликован в тендере, эти средства пойдут из бюджета Минска.

Итого по этим тендерам получается сумма примерно в 11,9 миллионов рублей или около 5,5 миллионов долларов.