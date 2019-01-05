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Где и во сколько в Витебске пройдут праздничные службы и мероприятия на Рождество

06.01.2019 11:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Православные верующие готовятся отметить Рождество. В ночь с 6 на 7 января и утром в праздничный день во всех витебских храмах пройдут торжественные богослужения. В 12.00 в понедельник в главном соборе состоится городской молебен, сообщает сайт Витебской епархии.


Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Свято-Успенский кафедральный собор

6 января в 17.00 — всенощное бдение

7 января в 0.00 и 10.00 — божественные литургии. Литургию с 6 на 7 января возглавит архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий

7 января в 12.00 — городской праздничный молебен

7 января в 12.30 — праздник колокольного звона на площади возле Свято-Успенского собора

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

6 января в 17.00 — всенощное бдение

7 января в 0.00, 7.00 (храм святого благоверного князя Александра Невского) и 10.00 — божественные литургии

Храм Воскресения Христова

6 января в 17.00 — всенощное бдение

7 января в 0.00, 9.00 (нижний храм святого преподобного Антония Римлянина) и 10.00 — божественные литургии

Свято-Покровский кафедральный городской собор

6 января в 17.00 — всенощное бдение

7 января в 0.00, 8.00 (храм святого преподобномученика Афанасия Брестского) и 10.00 — божественные литургии

Храм Преображения Господня

6 января в 17.00 — всенощное бдение

7 января в 0.00 — божественная литургия

Храм Успения Пресвятой Богородицы

6 января в 17.00 — всенощное бдение

7 января в 0.00 и 9.00 — божественные литургии

Храм святой мученицы Татианы

6 января в 17.00 — всенощное бдение

7 января в 0.00 и 9.00 — божественные литургии

Храм святой блаженной Матроны Московской

6 января в 17.00 — всенощное бдение

7 января в 0.00 и 9.00 — божественные литургии

Церковь Казанской иконы Божией Матери Свято-Троицкого Маркова мужского монастыря

6 января в 17.00 — всенощное бдение

7 января в 0.00 и 10.00 — божественные литургии

Храм святого великомученика Георгия Победоносца

6 января в 17.00 — всенощное бдение

7 января в 0.00 и 9.00 (нижний храм святителя Николая Чудотворца) — божественные литургии

Храм святого апостола Андрея Первозванного

6 января в 17.00 — всенощное бдение

7 января в 0.00 и в 9.00 — божественные литургии

Храм иконы Божией Матери «Целительница»

6 января в 17.00 — всенощное бдение

7 января в 0.00 и 9.00 — божественные литургии

Храм святителя Василия Великого

6 января в 17.00 — всенощное бдение

7 января в 0.00 — божественная литургия

Храм Рождества Христова

6 января в 17.00 — всенощное бдение

7 января в 0.00 и 9.00 — божественные литургии

Храм Всех святых

6 января в 17.00 — всенощное бдение

7 января в 0.00 — божественная литургия

Храм священномученика Фаддея

6 января в 17.00 — всенощное бдение

7 января в 8.00 — божественная литургия

Храм святой преподобной Евфросинии Полоцкой

6 января в 17.00 — всенощное бдение

7 января в 0.00 — божественная литургия

Храм святого апостола Луки

6 января в 17.00 — всенощное бдение

7 января в 0.00 — божественная литургия

Храм святого мученика Лонгина Сотника

6 января в 17.00 — всенощное бдение

7 января в 0.00 — божественная литургия.

Прямая трансляция рождественского богослужения из Свято-Успенского кафедрального собора начнется 6 января в 23.50 на телеканале «Витебск». Повтор — 7 января в 7.00 и 10.10.

Кроме того, 7 января, с 16.30 до 17.30 — праздник колокольного звона на всех звонницах храмов Витебской епархии.

А в 17.00 в этот день в концертном зале «Витебск» пройдет Рождественский бал, организованный областным общественным объединением «Ветераны десантных войск и сил специальных операций» при участии духовной семинарии.

 
Теги: Витебск
 
 
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В ночь с 6 на 7 января и утром в праздничный день во всех витебских храмах пройдут торжественные богослужения.
 
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