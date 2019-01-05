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Где и во сколько в Витебске пройдут праздничные службы и мероприятия на Рождество
06.01.2019 11:07 — Новости Общества | Tut.by
Православные верующие готовятся отметить Рождество. В ночь с 6 на 7 января и утром в праздничный день во всех витебских храмах пройдут торжественные богослужения. В 12.00 в понедельник в главном соборе состоится городской молебен,
Свято-Успенский кафедральный собор
6 января в 17.00 — всенощное бдение
7 января в 0.00 и 10.00 — божественные литургии. Литургию с 6 на 7 января возглавит архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий
7 января в 12.00 — городской праздничный молебен
7 января в 12.30 — праздник колокольного звона на площади возле Свято-Успенского собора
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
6 января в 17.00 — всенощное бдение
7 января в 0.00, 7.00 (храм святого благоверного князя Александра Невского) и 10.00 — божественные литургии
Храм Воскресения Христова
6 января в 17.00 — всенощное бдение
7 января в 0.00, 9.00 (нижний храм святого преподобного Антония Римлянина) и 10.00 — божественные литургии
Свято-Покровский кафедральный городской собор
6 января в 17.00 — всенощное бдение
7 января в 0.00, 8.00 (храм святого преподобномученика Афанасия Брестского) и 10.00 — божественные литургии
Храм Преображения Господня
6 января в 17.00 — всенощное бдение
7 января в 0.00 — божественная литургия
Храм Успения Пресвятой Богородицы
6 января в 17.00 — всенощное бдение
7 января в 0.00 и 9.00 — божественные литургии
Храм святой мученицы Татианы
6 января в 17.00 — всенощное бдение
7 января в 0.00 и 9.00 — божественные литургии
Храм святой блаженной Матроны Московской
6 января в 17.00 — всенощное бдение
7 января в 0.00 и 9.00 — божественные литургии
Церковь Казанской иконы Божией Матери Свято-Троицкого Маркова мужского монастыря
6 января в 17.00 — всенощное бдение
7 января в 0.00 и 10.00 — божественные литургии
Храм святого великомученика Георгия Победоносца
6 января в 17.00 — всенощное бдение
7 января в 0.00 и 9.00 (нижний храм святителя Николая Чудотворца) — божественные литургии
Храм святого апостола Андрея Первозванного
6 января в 17.00 — всенощное бдение
7 января в 0.00 и в 9.00 — божественные литургии
Храм иконы Божией Матери «Целительница»
6 января в 17.00 — всенощное бдение
7 января в 0.00 и 9.00 — божественные литургии
Храм святителя Василия Великого
6 января в 17.00 — всенощное бдение
7 января в 0.00 — божественная литургия
Храм Рождества Христова
6 января в 17.00 — всенощное бдение
7 января в 0.00 и 9.00 — божественные литургии
Храм Всех святых
6 января в 17.00 — всенощное бдение
7 января в 0.00 — божественная литургия
Храм священномученика Фаддея
6 января в 17.00 — всенощное бдение
7 января в 8.00 — божественная литургия
Храм святой преподобной Евфросинии Полоцкой
6 января в 17.00 — всенощное бдение
7 января в 0.00 — божественная литургия
Храм святого апостола Луки
6 января в 17.00 — всенощное бдение
7 января в 0.00 — божественная литургия
Храм святого мученика Лонгина Сотника
6 января в 17.00 — всенощное бдение
7 января в 0.00 — божественная литургия.
Кроме того, 7 января, с 16.30 до 17.30 — праздник колокольного звона на всех звонницах храмов Витебской епархии.
А в 17.00 в этот день в концертном зале «Витебск» пройдет Рождественский бал, организованный областным общественным объединением «Ветераны десантных войск и сил специальных операций» при участии духовной семинарии.
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В ночь с 6 на 7 января и утром в праздничный день во всех витебских храмах пройдут торжественные богослужения.
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