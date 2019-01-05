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Читатель — газета. Нужно знать детали

06.01.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Наиболее популярным способом связи с читателем в нашей районной газете можно назвать рубрику «Есть вопрос? Есть ответ!». Сюда пишут и специалисты тех или иных служб, чтобы проконсультировать как можно большее количество жителей района. Сюда обращаются и сами читатели, чтобы получить официальный комментарий, ответ на свой вопрос из компетентных источников. Мы всегда рады помочь, подсказать, посоветовать. Однако есть ситуации, когда и правильнее, и быстрее сработало бы прямое обращение человека в ту или иную службу.

Так получилось и с нашей читательницей Татьяной. Она обратилась в редакцию сразу с несколькими вопросами. Все они затрагивают интересы ребенка, родители которого находятся в разводе. Женщина, в частности, интересуется, что делать, если бывший муж не дает разрешения на выезд ребенка за границу для оздоровления, нужно ли его уведомлять о переезде ребенка с матерью на другое место жительства. Интересуют ее и некоторые другие нюансы. Чтобы получить разъяснения, мы обратились к адвокату Людмиле Аднамах. Но помочь читательнице оказалось непросто. Хотя бы потому, что для этого надо знать ситуацию более подробно, со всеми деталями. Скажем, есть разница: едет ребенок на оздоровление с матерью или без нее, а в составе какой-либо группы. Если первый вариант — то разрешение отца ребенка не требуется, во втором случае есть множество нюансов. Надо знать все детали и относительно переезда женщины с ребенком на другое место жительства. Если в пределах страны — это одна ситуация, за пределы — другая, кроме того, надо знать, что записано в решении суда о расторжении брака, об определении места жительства ребенка, в соглашении о детях, если оно было заключено. Не зная таких деталей, юрист не может дать точного ответа ни по одному из вопросов. Поэтому вам, Татьяна, лучше обратиться к адвокату напрямую или позвонить (42-9-24). Кстати, по вопросам, затрагивающим интересы детей, адвокат консультирует бесплатно.  

 
 
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Наиболее популярным способом связи с читателем в нашей районной газете можно назвать рубрику «Есть вопрос? Есть ответ!». Сюда пишут и специалисты тех или иных...
 
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