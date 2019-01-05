В Беларуси разработали технологию производства краниофиксаторов для нейрохирургических операций

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработали технологию производства краниофиксаторов - инструментов для иммобилизации костного лоскута у нейрохирургических пациентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА ассистент кафедры нервных и нейрохирургических болезней Белорусского государственного медицинского университета Александр Боровский.

"Наша технология предназначена для закрытия дефектов костей черепа. Она обеспечивает надежную фиксацию костного лоскута после трепанации черепа и его долгосрочную иммобилизацию в послеоперационном периоде. Импортные устройства для краниофиксации стоят очень дорого, а отечественных аналогов не существует, поэтому мы и реализуем данный проект", - сказал Александр Боровский. Цель проекта - улучшение результатов лечения нейрохирургических пациентов.

Разработанные краниофиксаторы способны фиксировать костные лоскуты со сложным рельефом, а также полимерные импланты по индивидуальной 3D-модели. Кроме того, они не требуют закупки дополнительного оборудования и инструментов. В настоящее время уже изготовлены опытные образцы продукции. "Наша разработка будет проходить клинические испытания и регистрацию. Кроме того, подана заявка на патент на полезную модель", - отметил разработчик.

Данный проект занял второе место в номинации "Лучший инновационный проект" на республиканском конкурсе инновационных проектов 2018 года. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси при участии Министерства образования, Национальной академии наук, БРСМ и других заинтересованных организаций проводит такой конкурс ежегодно. Цель - создание комплексной системы поощрения инновационной деятельности в стране, повышение ее привлекательности в предпринимательской среде, вовлечение молодежи в инновационную активность. Конкурс в 2018 году прошел уже в девятый раз.-0-