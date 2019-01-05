



Итоговое заседание президиума Глусского районного совета ветеранов состоялось на базе районного историко-краеведческого музея. В числе участников были члены районного совета, ревизионной комиссии, председатели первичных ветеранских организаций, также присутствовала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елена Самуйлик.

С информацией перед аудиторией выступил председатель районного совета ветеранов Валерий Суравнёв, который рассказал о деятельности районного совета ветеранов в 2018 году. Им были названы приоритетные направления в работе президиума: содействие органам власти в решении всех социально-правовых вопросов ветеранов и участие в гражданско-патриотическом воспитании населения. Докладчик отметил, что районный совет ветеранов свою работу строил планово, что позволило справиться со всеми поставленными задачами. В частности, на заседаниях президиума райсовета трижды рассматривались вопросы работы первичных ветеранских организаций: санаторной школы-интерната — по социальной защите ветеранов, райпо — по социальной поддержке ветеранов, «Жилкомхоза» — по поддержке неработающих пенсионеров через коллективный договор. Кстати, ветеранская организация «Жилкомхоза» была признана лучшей по итогам работы за 2017 год и ее председатель Людмила Прокофьева в составе делегации от Глусского района принимала участие и выступила на заседании по обмену опытом ветеранского актива Кировского и Бобруйского районов, а также Ленинской районной организации Бобруйска.







Ветераны занимают активную жизненную позицию. К примеру, участвовали в собрании по случаю празднования 100-летия образования Вооруженных Сил Республики Беларусь, провели акцию «Мы поздравляем вас, боевые подруги», съездили на экскурсию в Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж». Из года в год, следуя добрым традициям, участвуют также в различных районных мероприятиях, проводят совместные акции с общественными организациями. Валерий Суравнёв привел пример совместной работы с управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома и районным центром социального обслуживания населения, когда в рамках акции «Дом без одиночества» оказывали помощь нуждающимся ветеранам. Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, одинокие и одиноко проживающие пенсионеры всегда в центре внимания районного совета. Говоря об этом, Валерий Суравнёв пояснил, что он как председатель регулярно в составе мобильной группы выезжает в населенные пункты района, встречается с людьми — с целью изучения проблем уязвимых слоев населения. Такое общение помогает в дальнейшем оперативно решать возникающие вопросы.

После информации, которую члены президиума приняли к сведению и рекомендовали председателям ветеранских организаций активизировать работу по решению проблем ветеранского движения, был озвучен и утвержден план работы районного совета ветеранов на 2019 год. Также утвердили план мероприятий участия ветеранских организаций в подготовке к празднованию 75-й годовщины освобождения района, Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Нашлось место на заседании и торжественным моментам. Председателя первичной ветеранской организации ОАО «Глусские Бытуслуги» Людмилу Ляпко за активное участие в деятельности ветеранской организации и решении уставных задач наградили знаком «Почетный ветеран». Такое решение принял совет Могилёвской областной ветеранской организации, а награду вручила Елена Самуйлик.

Завершилось мероприятие на праздничной ноте. С Дедом Морозом и подарками. И, судя по настроению и улыбающимся лицам присутствующих, всем такая импровизация понравилась. Потому что, несмотря на возраст, праздник любят все.

Ольга ЧУЧВАЛ

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