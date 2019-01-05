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В Брестском районе шестые сутки разыскивают пропавшего в новогоднюю ночь 27-летнего парня
06.01.2019 18:54 — Новости Общества | Tut.by
Милиция и волонтеры шестые сутки разыскивают пропавшего без вести 27-летнего жителя Брестского района Николая Бетеню.
Николай находится в розыске с 1 января. В новогоднюю ночь около 6.30 после конфликта он ушел со съемного дома в деревне Комаровка, Брестского района и пропал.
До сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно, сообщили TUT.BY 6 января родственники Николая.
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1 января после конфликта он ушел из съемного дома и пропал.
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