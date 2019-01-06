Игорь Карпенко. Фото из архива

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предстоит выйти на новый этап реализации проекта "Электронная школа". В ближайшее время должен появиться нормативный правовой акт, который обеспечит для этого необходимое финансирование и позволит сделать рывок, в том числе в плане оснащения школ. Об этом 6 января в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ сообщил министр образования Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

По словам министра, речь идет не только о карточках учащегося, электронных дневниках и журналах, но и комплексе программного обеспечения, который позволит охватить все сферы образовательной деятельности в учреждениях общего среднего образования.

Игорь Карпенко, касаясь других планов на 2019 год, отметил, что он пройдет под знаком взаимодействия с Китаем. Запланирован цикл мероприятий, направленных в том числе на позиционирование белорусского образования в КНР. Идет работа над реализацией поручения главы государства о создании детского технопарка. Уже готовы его концепция, дизайн-проект. Министр заверил, что все это позволит взять хороший старт в создании технопарка после того, как будет подписан соответствующий указ. К сентябрю планируется разработать проект стратегии развития государственной молодежной политики. Документ будет создаваться при активном участии молодежи: общественных объединений, органов студенческого и ученического самоуправления.

Подводя итоги 2018 года, Игорь Карпенко напомнил, что в Беларуси концептуально завершили работу над новой редакций Кодекса об образовании. Сейчас проект находится в правительстве, идут технические процедуры согласования, уточнения нюансов. С документом успели поработать парламентарии, в нем учтены предложения общественности.

Отвечая на вопрос об отмене экзаменов в пятый класс гимназий, министр подчеркнул, что уверен в этом решении. Он не согласен с теми, кто считает, что экзамены - единственный способ выстроить систему отбора наиболее мотивированных, талантливых детей. Министр заметил, что любой хороший педагог видит, насколько ребенок проявляет себя, имеет тягу к тому или иному предмету, а система общего среднего образования должна создавать равные возможности для всех детей, убежден он.-0-