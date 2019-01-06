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С Рождеством Христовым!

07.01.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Уважаемые жители и гости Чашникского района!
От всей души поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Великое торжество святой ночи, как и тысячелетия назад, приносит радость миллионам людей, объединяет вокруг высоких благородных целей. В этот светлый час мы искренне желаем друг другу любви, благополучия и семейного счастья, строим планы на будущее.
На протяжении многих веков Рождество дарит людям негасимый свет веры и надежды. Обращает нас к вечным ценностям, которые лежат в основе христианства и питают православную культуру. Рождественские торжества приносят в нашу жизнь согласие и взаимное уважение.
Этот светлый праздник наполняет нас чистыми помыслами, стремлением творить добро, дарить тепло, озаряет верой.
Искренне желаем православным христианам, всем жителям Чашникского района, празднующим Рождество Христово, крепкого здоровья и благополучия, согласия и мира, радости и уверенности в завтрашнем дне!

Л. В. Плешко, председатель Чашникского районного исполнительного комитета,
А. Д. Косов, председатель районного Совета депутатов.

***

С Рождеством Христовым!

Христос рождается, славите!
Сияет над миром древняя Вифлеемская звезда, возвещая вечную, неумирающую силу и правду явления Бога во плоти. Ясли приняли Его смиренное Величие; смиренные сердца возлюбивших Христа стали Его любимыми яслями на земле. Возлежит Богомладенец Христос, укрываясь от мрака и зла безбожного мира в сердце человеческом, и возрастает в нем, чтобы сохранить и провести по жизни, освещая Собою путь человеку до врат Вечности. Божественная Любовь, поселившаяся в маленьком слабом человеческом сердце, сделает его великим, и сильным, и безбоязненным пред всем злом обезумевшего отступлением от Бога мира.
В рождественскую ночь православные храмы наполняются пением «С нами Бог!» от собравшихся вместе сердец, наполненных Божественной Любовью.
Мы, христиане, верим и знаем, что во Христе Бог реально вошел в человеческую историю и нашу жизнь, призывая людей жить по Его закону, утверждая мир, любовь и правду.
От сердца, исполненного радости, поздравляю вас, дорогие мои, с великим и спасительным праздником Рождества Христова!

Протоиерей Алексей Шауро,

благочинный Новолукомльского округа.

***
С Рождеством Христовым!
Дорогие братья и сёстры, жители района!
Сердечно и от всей души поздравляю вас с великим и радостным праздником Рождества Христова, с грядущим Новолетием и светлым Его Богоявлением!
Вновь перед нашим духовным взором раскрывается тайна явления Бога на землю, когда земля, принявшая младенца, становится для нас небом.
Христос рождается, славите!
Рождество Христово — праздник надежды, причем не на исполнение земных желаний и мечтаний, а на действительную победу добра над злом, света над тьмой, радости над унынием. Это праздник радости и счастья, ведь с момента Рождества Христова с нами Бог.
В этот день я желаю, чтобы все ваши помыслы были светлыми, а поступки — добрыми.
Пусть мир и благодать поселятся в вашем сердце!
Здоровья, любви и добра, радости и счастья, успехов и удачи!
Пусть в Новолетии Господь преумножит ваши силы на трудовом поприще, а в семьях царит мир и любовь!
Яко с нами Бог!
Счастливого вам Рождества и многая лета!

Протоиерей Владимир Коледа, благочинный церквей Чашникского округа, настоятель храма Преображения Господня г. Чашники.

 
 
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Уважаемые жители и гости Чашникского района! От всей души поздравляем вас с Рождеством Христовым! Великое торжество святой ночи, как и
 
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