Мастерица из Столина создает оригинальные работы для украшения квартир и храмов

Созданные столинской мастерицей Любовью Стриго композиции привносят в дом атмосферу сказки и новогоднего волшебства, пишет Zarya.by.





Любовь Владимировну в Столине знают многие, ведь ее оригинальные работы украсили не один интерьер не только частных домов и квартир, но и храмов. К тому же женщина во все, за что ни берется, вкладывает частичку своей души. Пример тому — ее цветочный магазин, который одним из первых появился в городе. Флористикой Любовь Стриго увлекается давно. Хоть и трудилась женщина совсем на другом поприще, но любимое занятие никогда не забывала. Уже позже она прошла курсы флористики в Минске, а также ездила набираться опыта у известных заграничных мастеров.

— Когда я вышла замуж и переехала, моя мама сказала, что вместе со мной «уехали» и цветы (смеется). Они всегда притягивали меня своей красотой, — рассказывает наша героиня. — После открытия цветочного магазинчика к нам приходили, как на экскурсию. Я люблю, чтобы все смотрелось гармонично и стильно, чтобы люди, заходя к нам, радовались, поэтому стараюсь создать красивые композиции. Можно просто разложить товар в рядок и пусть лежит, но меня это не устраивает.





Перед каждым праздником, а также по сезону, чтобы не было скучно и банально, стиль магазинчика меняется. Любовь Владимировна признается, что всю эту красоту и уют ей помогает создавать невестка.

— Аня — творческий человек, ее фантазия неиссякаемая. Есть люди, которые постоянно заходят к нам на огонек, и хочется их удивлять и радовать чем-то новеньким и необычным, — отмечает Любовь Стриго.





Многие экспозиции, которые «поселились» на магазинных полках и вписались в общий интерьер, сделала сама Любовь — новогодние венки, припорошенные снежком, елочные игрушки из различных материалов, композиции с ангелочками, фонарики, домики — практически невозможно отличить, что из этого куплено, а что поделка… Часто она забирает какой-либо предмет из магазина и дооформляет его. После этого на первый взгляд обычная вещь становится еще красивее и эффектнее, чем была раньше. Даже во время нашей встречи мастерица взяла декоративный фонарь в деревянном обрамлении, чтобы приукрасить его в новогоднем стиле.

— Также перед Рождеством я делаю вертепы (пещера, в которой родился Иисус Христос). Практически во всех близлежащих храмах их можно увидеть, — рассказывает Любовь Стриго.





Для создания своих работ она использует не только искусственные материалы, различные заготовки, но и природные — веточки, палки, пенечки, шишки, бересту, мох, засушенные растения, ягоды и многое другое. С поиском этих материалов проблем не возникает, ведь умелица живет с мужем Виктором в агроусадьбе, которая находится в лесу.

— Мы вместе уже более сорока лет. Относительно не так давно решили переехать жить в лес, на хутор, который построил мой муж. Там такая удивительная природа, особенно зимой, живем как в сказке. Мы счастливые люди, потому что у нас есть возможность заниматься тем, что нам нравится. Даже не могу объяснить, как возникают идеи для создания композиций, руки просто сами берут и делают, — говорит Любовь Владимировна.





— Моя жена делает очень красивые куклы, но в основном дарит их друзьям и знакомым, — подключается к разговору Виктор Стриго. — Я мастерю куклу, а потом смотрю — она похожа на подругу Ирку или на жену племянника Катьку. Даже волосы такого же цвета. Интересно то, что у меня даже мыслей не было, чтобы делать куклы, которые были бы похожи на знакомых. Просто само собой так получается (смеется). Вот и дарю куклы друзьям и знакомым.

Рукодельница отмечает, что в последнее время ей разонравилось делать тильды, потому что нужно напрягать зрение и быть педантичной в деталях. Предпочтение Любовь Владимировна отдает изготовлению милых симпатичных кукол-ангелочков.





— Я храню свою самую первую игрушку, которую смастерила, — это был Дед Мороз. Конечно, он не такой красивый и аккуратный, но я берегу его как память, — поделилась Любовь Стриго.

Когда муж нашей героини описывал ее как мастерицу на все руки, он не преувеличивал. Кажется, что у этой женщины получается все! И гобеленовые вышивки, и вязаные кружевные занавески на окошках, и оригинально оформленные обычные вещи.





Мастерица рассказывает, что уже перестала покупать материалы для своих изделий: нитки, пряжу, кружева, различные ткани и т.д., потому что практически все у нее есть: «Запасов накопилось столько, что еще и моим детям хватит. А в лесу природного материала предостаточно», — говорит женщина.





Чтобы поделиться умением создавать красивые поделки и подарить другим новогоднее настроение, Любовь Стриго проводит на своей усадьбе мастер-классы по созданию новогодних композиций «Хуторские посиделки». Ребятишки с удовольствием их посещают и с большим нетерпением ждут приближения самого любимого праздника…