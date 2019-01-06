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Ученики Стытычевской школы накануне Рождества навестили воспитанников детского приюта в Логишине
07.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда
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Учащиеся Стытычевской СШ ежегодно принимают активное участие
Ребята ответственно подошли к выполнению всех поручений: активно призывали учащихся и работников школы не оставаться безучастными и внести свою лепту в сбор подарков для деток, которые больше всего в этом нуждаются. «Сотвори чудо! Ведь это так просто!», «Делай добрые дела с открытым сердцем!» – с такими призывами выступали наши активисты на протяжении всего времени. Каждый день ребята приходили к пункту сбора подарков с небольшими презентами: кто-то приносил карандаши и альбомы для рисования, кто-то – книги и игрушки, а кто-то – аккуратно собранные в подарочный пакет канцелярские принадлежности. Каждый учащийся хотел выступить в роли маленького волшебника и подарить что-то от себя, чтобы от всего сердца порадовать ребенка, который так же, как и он, верит в новогоднее чудо и ждет желанный подарок.
Анастасия ШУКАЛО,
Екатерина Остропольская,
Фото из архива Стытычевской СШ.
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