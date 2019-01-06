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Ученики Стытычевской школы накануне Рождества навестили воспитанников детского приюта в Логишине

07.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Учащиеся Стытычевской СШ ежегодно принимают активное участие
в республиканской акции «Чудеса на Рождество». Этот год не стал исключением.

Ученики Стытычевской школы накануне Рождества навестили воспитанников детского приюта в Логишине
Республиканская благотворительная акция «Чудеса на Рождество» в учреждении проходила с 10 по 20 декабря. В фойе школы располагался штаб, в котором несли дежурство волонтеры первичной организации ОО «БРСМ» «Доброе сердце».

Ребята ответственно подошли к выполнению всех поручений: активно призывали учащихся и работников школы не оставаться безучастными и внести свою лепту в сбор подарков для деток, которые больше всего в этом нуждаются. «Сотвори чудо! Ведь это так просто!», «Делай добрые дела с открытым сердцем!» – с такими призывами выступали наши активисты на протяжении всего времени. Каждый день ребята приходили к пункту сбора подарков с небольшими презентами: кто-то приносил карандаши и альбомы для рисования, кто-то – книги и игрушки, а кто-то – аккуратно собранные в подарочный пакет канцелярские принадлежности. Каждый учащийся хотел выступить в роли маленького волшебника и подарить что-то от себя, чтобы от всего сердца порадовать ребенка, который так же, как и он, верит в новогоднее чудо и ждет желанный подарок.


Ученики Стытычевской школы накануне Рождества навестили воспитанников детского приюта в Логишине
А кульминационный момент состоялся 26 декабря в социально-педагогическом центре в Логишине. Учащиеся школы совместно с первым секретарем РК ОО «БРСМ» С.С. Владимировым поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством воспитанников социально-педагогического центра и вручили им подарки, сделанные своими руками.

Анастасия ШУКАЛО,
заместитель директора по воспитательной работе.

Екатерина Остропольская,
педагог-организатор.

Фото из архива Стытычевской СШ.

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