Православные верующие празднуют Рождество Христово

Православные празднуют 7 января Рождество Христово. Праздничные литургии в этот день проходят во многих странах и на многих континентах, в том числе и в Беларуси.





Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси отслужил Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.

































































По юлианскому календарю Рождество, кроме Русской, отмечают также Сербская, Иерусалимская, Грузинская, Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.





Накануне белорусов с праздниками поздравил президент . «Этот праздник объединяет миллионы христиан в их самых светлых и чистых мыслях. Пробуждает в сердцах лучшие чувства — любовь к ближнему, милосердие, веру в торжество добра. Укрепляет семейные узы и согласие в обществе», — говорится в поздравлении.





Праздновать Рождество христиане будут 12 дней — до праздника Крещения (19 января). Эти дни называют святыми или святками, а в Беларуси — Колядами.