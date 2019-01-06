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Православные верующие празднуют Рождество Христово

07.01.2019 08:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Православные празднуют 7 января Рождество Христово. Праздничные литургии в этот день проходят во многих странах и на многих континентах, в том числе и в Беларуси.


Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси отслужил Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.

















По юлианскому календарю Рождество, кроме Русской, отмечают также Сербская, Иерусалимская, Грузинская, Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.


Накануне белорусов с праздниками поздравил президент. «Этот праздник объединяет миллионы христиан в их самых светлых и чистых мыслях. Пробуждает в сердцах лучшие чувства — любовь к ближнему, милосердие, веру в торжество добра. Укрепляет семейные узы и согласие в обществе», — говорится в поздравлении.


Праздновать Рождество христиане будут 12 дней — до праздника Крещения (19 января). Эти дни называют святыми или святками, а в Беларуси — Колядами.

 
Теги: Минск
 
 
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Праздничные литургии в этот день проходят во многих странах и на многих континентах, в том числе и в Беларуси.
 
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