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Православные верующие празднуют Рождество Христово
07.01.2019 08:56 — Новости Общества | Tut.by
Православные празднуют 7 января Рождество Христово.
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси отслужил Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.
По юлианскому календарю Рождество, кроме Русской, отмечают также Сербская, Иерусалимская, Грузинская, Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.
Накануне белорусов с праздниками
Праздновать Рождество христиане будут 12 дней — до праздника Крещения (19 января). Эти дни называют святыми или святками, а в Беларуси — Колядами.
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Праздничные литургии в этот день проходят во многих странах и на многих континентах, в том числе и в Беларуси.
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