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Рождественские встречи

07.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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С приветственным словом к гостям мероприятия обратились: директор ГУО «Лицей г. Борисова» Зеленкевич Н.Д., председатель Борисовского райкома профсоюза работников образования и науки Микулович Л.А., заместитель председателя Борисовского районного Совета ветеранов Буевич А. Ф.

В файе учреждения работала фотозона. Гости имели возможность сфотографироваться друг с другом, коллегами по работе, с Дедом Морозом и Снегурочкой. Участников рождественских встреч поздравляли Дед Мороз и Снегурочка, которые дарили участникам новогодние сувениры..

В рамках мероприятия прошли мастер-классы.

Работали: творческая мастерская по изготовлению сувенира «Рождественский огонек», которую провела учитель химии Кондратенко Н. М., творческая мастерская «Зимние цветы» под руководством учащегося 11 класса лицея Тюхая Максима, творческая мастерская «Новогодняя открытка» по руководством родительницы учреждения Кеслер Е. Н. Это было настоящее социальное партнерство и масса положительных незабываемых новогодних сюрпризов. 

Рождественские эмоции, новогоднее настроение, ощущение праздника подарила концертная программа «Снег кружится,летает,летает…» под руководством заместителя директора Лисиченок М. А. За чашкой чая участники щедро делились впечатлениями от встречи и благодарили коллектив учреждения за организованный праздник зимы и волшебного рождественского настроения.

 

 
 
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27 декабря 2018 года на базе ГУО «Лицей г. Борисова» прошли традиционные рождественские встречи под названием «Волшебная шкатулка». На мероприятии присутствовали...
 
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