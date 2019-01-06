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Дорогие братья и сёстры!

07.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Тайна явления Бога во плоти (1 Тим. 3:16) изменила ход истории, принесла миру и всему человечеству Божий мир и Божие благоволение. «Господь, ценою вочеловечения стяжавший право царствовать над нами, – по слову святителя Филарета (Дроздова), – господствует нами только ради нас, а беспредельное владычество Сына Божия есть лишь разнообразное служение своим созданиям». Его Рождество открыло нам путь к Царству Небесному и каждый, кто прилагает усилия, приобретает его (Мф. 11:12).

Что за усилия нам нужно приложить? Чего желает от нас Господь?

Прежде всего – это вера в Сына Божия, свидетельствуемая любовью. По любви к нам Спаситель «истощил» себя, приняв образ раба и став человеком. По любви к Нему мы призваны облечься в образ Божий. Свою любовь Христос засвидетельствовал Крестной Смертью. Свидетельством же нашей любви к Нему станут смирение, кротость и добрые дела, совершаемые во имя Его.

Новый год, как и ушедший, проходит в Беларуси под знаком Года малой родины. Давайте приложим усилия к духовному и материальному процветанию того уголка страны, который стал для нас родным домом, малым отечеством.

         Дорогие братья и сестры! Да будет для всех нас наступающий год летом благости Господней. Пусть в наших семьях, трудовых коллективах, в обществе, во всём Отечестве нашем и за его пределами всегда пребывает мир. Доброго здравия, благоденствия, помощи Божией в повседневных трудах и духовной, возвышенной, совершенной радости в праздничные дни от всей души желаю всем вам!

С любовью о Родившемся в мир Спасителе,

+ВЕНИАМИН,

епископ Борисовский и Марьиногорский

 

 
 
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В эти дни великого торжества, когда мы празднуем Рождество Христово, самое время задуматься о духовной значимости этого евангельского события.
 
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