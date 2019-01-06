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В Беларуси разработали сенсор для контроля экологии помещений

07.01.2019 11:23 — Новости Общества | БелТА  
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7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработали комплексный сенсор для контроля экологии помещений, сообщил корреспонденту БЕЛТА победитель республиканского конкурса инновационных проектов 2018 года в номинации "Лучший инновационный проект" Андрей Дюсьмикеев.

Сенсор предназначен для определения рисков здоровью и выявления резервов повышения продуктивности. Он представляет собой автономную станцию экологического контроля. Устройство оценивает восемь основных параметров на соответствие санитарным нормам и правилам: определяет содержание в воздухе CO2, летучих органических соединений, дыма, а также уровень освещенности, шума и вибрации, температуры, влажности, электромагнитного излучения. "Это куб размером 10x10 см, гранями которого являются солнечные панели. Ставилась задача сделать сенсор максимально простым для использования. Он включается автоматически и передает данные в облако интернета вещей для хранения, анализа и прогнозирования. Есть сенсоры с экраном, куда выводятся мгновенные характеристики, но и они передают данные в облако", - сказал Андрей Дюсьмикеев.

Комбинированный сенсор впоследствии может быть интегрирован с инженерным оборудованием систем "умного дома", "умного рабочего места", "умного здания" и "умного города". "Сенсор контролирует экологические параметры в помещении, собирает информацию. Благодаря этому сразу видны провалы и пики работы разных инженерных систем - отопления, кондиционирования, вентиляции, освещения, их эффективность. Это устройство может использоваться как на предприятиях, так и дома. Оно предназначено для постоянного мониторинга и может продемонстрировать имеющиеся проблемы, например, что у вас в отопительный сезон слишком сухой воздух в помещении", - отметил разработчик.

Сейчас разработка тестируется в пилотных зонах в организациях и на предприятиях как в Беларуси, так и за рубежом.

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси при участии Министерства образования, Национальной академии наук, БРСМ и других заинтересованных организаций проводит республиканский конкурс инновационных проектов ежегодно. В 2018 году он прошел уже в девятый раз. Цель - создание комплексной системы поощрения инновационной деятельности в стране, повышение ее привлекательности в предпринимательской среде, вовлечение молодежи в инновационную активность.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработали комплексный сенсор для контроля экологии помещений, сообщил корреспонденту БЕЛТА победитель республиканского...
 
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