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До 18 градусов мороза и гололедица будут в Беларуси 8 января

07.01.2019 11:34 — Новости Общества | БелТА  
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7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов мороза и гололедица будут в Беларуси 8 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, слабая метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов мороза, при прояснениях - 13-18 со знаком минус. Днем будет от 4 до 10 градусов ниже нуля.-0-

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Теги: Минск
 
 
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7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 18 градусов мороза и гололедица будут в Беларуси 8 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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