Президент в Рождество посетил Храм-памятник в честь Всех Святых

Александр Лукашенко в Рождество посетил Храм-памятник в честь Всех Святых и зажег свечу у иконы святого Александра Невского, сообщила пресс-служба главы государства.

У церкви президента встретили Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Павел, протоиерей Федор Повный, уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко и мэр столицы Анатолий Сивак.

Президент ознакомился с убранством и росписью церкви и зажег рождественскую свечу у иконы святого благоверного князя Александра Невского.

Александр Лукашенко осмотрел колокола, которые будут установлены на колокольне храма-памятника и возложил цветы к памятнику Алексию II.

Как сообщил телеканал «Беларусь 1» преподнес в дар храму икону Рождества Христова, изготовленную в мастерских Свято-Елисаветинского монастыря.