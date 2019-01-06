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Президент в Рождество посетил Храм-памятник в честь Всех Святых
07.01.2019 12:10 — Новости Общества | Tut.by
Александр Лукашенко в Рождество посетил Храм-памятник в честь Всех Святых и зажег свечу у иконы святого Александра Невского,
У церкви президента встретили Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Павел, протоиерей Федор Повный, уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко и мэр столицы Анатолий Сивак.
Президент ознакомился с убранством и росписью церкви и зажег рождественскую свечу у иконы святого благоверного князя Александра Невского.
Александр Лукашенко осмотрел колокола, которые будут установлены на колокольне храма-памятника и возложил цветы к памятнику Алексию II.
Как сообщил телеканал
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У церкви президента встретили Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Павел, протоиерей Федор Повный, уполномоченный по делам религий и...
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