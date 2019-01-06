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На новогодние праздники депутат Минского городского Совета Светлана Цобкало посетила родную Оюцевичскую школу

07.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
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В каждой школе есть свои знаменитые выпускники, которыми она гордится. В декабре в ГУО “Оюцевичская базовая школа” состоялась встреча учащихся 5-9 классов с уроженкой деревни Оюцевичи, главным врачом учреждения здравоохранения “10-я городская поликлиника”, депутатом Минского городского Совета депутатов 28 созыва Цобкало Светланой Ивановной.

На новогодние праздники депутат Минского городского Совета Светлана Цобкало посетила родную Оюцевичскую школу

Родилась, училась Светлана Ивановна здесь, в деревне Оюцевичи Кореличского района. Здесь живут ее родители, которые воспитали и дали ей путевку в жизнь. Благодаря уму, незаурядным способностям, силе воли, целеустремленности Светлана Ивановна стала профессиональным врачом, успешным человеком, достигла высот в организаторской деятельности. Поликлиника, руководителем которой она является, оказывает помощь взрослому и детскому населению численностью 79,8 тыс. человек.

Дети волновались, ожидая встретить строгую, деловую женщину. Но Светлана Ивановна оказалась приятной, общительной и открытой в разговоре. Светлана Ивановна с удовольствием рассказывала о своем детстве, о школьных годах, о жизни в родной деревне, вспоминала о своих первых шагах на медицинском поприще. Дети слушали с неподдельным интересом, задавали вопросы, самые смелые делились своими мечтами и планами. Приятно было ребятам, что родителей многих из них Светлана Ивановна хорошо знает и помнит.

Неожиданным, но приятным сюрпризом стали для учащихся подарки к Новому году, которые вручила Светлана Ивановна детям и школе. Памятные сувениры приготовили и учащиеся своей гостье. Встреча закончилась взаимными пожеланиями здоровья, добра, успехов и праздничного настроения.

Для наших школьников эта встреча стала хорошим уроком жизни, ярким примером того, как мечта может воплотиться в жизнь, если идти к ней настойчиво, не пасуя перед трудностями, стала примером жизнелюбия, уважения к людям и своей малой родине.

Инна УТЮЖ,
учитель русского языка и литературы
ГУО “Оюцевичская базовая школа”

 
 
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В каждой школе есть свои знаменитые выпускники, которыми она гордится. В декабре в ГУО “Оюцевичская базовая школа” состоялась встреча учащихся
 
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