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Янина Яковлевна Прокопович из Вороново отметила столетие

07.01.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Янина Яковлевна Прокопович из Вороново отметила столетие

Сегодня не закрывались двери в гостеприимном доме Янины Яковлевны Прокопович. Милая, добросердечная и отзывчивая женщина принимала поздравления. Крепкого здоровья, теплоты окружающих и бодрости духа ей желали начальник управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома Наталья Анатольевна Кушелевич, председатель районного совета ветеранов Нелли Казимировна Пушненкова, а также подруги, с которыми вместе пела в костеле, и, конечно же, родные люди. Из Америки, Польши и Литвы они съехались в Вороново, чтобы разделить радость торжества с любимой мамочкой, бабушкой и прабабушкой.

В светлый праздник православного Рождества сто лет назад в деревушке Чеглики родилась Янина. Казалось бы, такой день — почему бы девочке не быть самою счастливою на земле? Но судьба решила иначе…

Янина Яковлевна росла в многодетной семье, где было двенадцать детей. Трудно было их поднимать родителям, а еще труднее — похоронить шестерых. Но это были не последние потери в семье. В первый день войны не стало отца Янины. Его, как и других мужчин, отправили на аэродром возить повозкой песок. Когда возвращался домой, попал под бомбежку и погиб. После войны, когда, казалось бы, отгремели канонады, жить да радоваться каждому новому дню, в дом Янины Яковлевны вновь постучалась беда — неизвестные убили мужа Станислава. Ей довелось одной поднимать доченьку Дануту, которой тогда шел всего третий месяц.


Янина Яковлевна Прокопович из Вороново отметила столетие

Потихоньку жизнь налаживалась. Женщина вышла во второй раз замуж. У супругов родился сын Ян. Муж Виктор был сапожником, как говорят, от бога. Обувь чинил на совесть. Не уступала ему в мастерстве жена Янина. В вороновской пекарне, которая стала для нее единственным местом работы, с любовью выпекала хлеб, булочки. А дома радовала домашних ароматными пирогами, аппетитными колбасками. Их вкус, считают родные, — это вкус детства. К тому же, она успевала и дров наколоть, и за немалым хозяйством присмотреть, и огород в порядке содержать. Янина Яковлевна не боялась никакой работы. И в стройку собственного дома в Вороново вложила огромные силы. Как призналась женщина, именно в трудолюбии и видит секрет своего долголетия. А родные не могут нарадоваться дорогому человеку:

— Она нас научила главному в жизни — верить в Бога и быть хорошими людьми.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

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Сегодня не закрывались двери в гостеприимном доме Янины Яковлевны Прокопович. Милая, добросердечная и отзывчивая женщина принимала поздравления. Крепкого...
 
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