Янина Яковлевна Прокопович из Вороново отметила столетие





Сегодня не закрывались двери в гостеприимном доме Янины Яковлевны Прокопович. Милая, добросердечная и отзывчивая женщина принимала поздравления. Крепкого здоровья, теплоты окружающих и бодрости духа ей желали начальник управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома Наталья Анатольевна Кушелевич, председатель районного совета ветеранов Нелли Казимировна Пушненкова, а также подруги, с которыми вместе пела в костеле, и, конечно же, родные люди. Из Америки, Польши и Литвы они съехались в Вороново, чтобы разделить радость торжества с любимой мамочкой, бабушкой и прабабушкой.

В светлый праздник православного Рождества сто лет назад в деревушке Чеглики родилась Янина. Казалось бы, такой день — почему бы девочке не быть самою счастливою на земле? Но судьба решила иначе…

Янина Яковлевна росла в многодетной семье, где было двенадцать детей. Трудно было их поднимать родителям, а еще труднее — похоронить шестерых. Но это были не последние потери в семье. В первый день войны не стало отца Янины. Его, как и других мужчин, отправили на аэродром возить повозкой песок. Когда возвращался домой, попал под бомбежку и погиб. После войны, когда, казалось бы, отгремели канонады, жить да радоваться каждому новому дню, в дом Янины Яковлевны вновь постучалась беда — неизвестные убили мужа Станислава. Ей довелось одной поднимать доченьку Дануту, которой тогда шел всего третий месяц.







Потихоньку жизнь налаживалась. Женщина вышла во второй раз замуж. У супругов родился сын Ян. Муж Виктор был сапожником, как говорят, от бога. Обувь чинил на совесть. Не уступала ему в мастерстве жена Янина. В вороновской пекарне, которая стала для нее единственным местом работы, с любовью выпекала хлеб, булочки. А дома радовала домашних ароматными пирогами, аппетитными колбасками. Их вкус, считают родные, — это вкус детства. К тому же, она успевала и дров наколоть, и за немалым хозяйством присмотреть, и огород в порядке содержать. Янина Яковлевна не боялась никакой работы. И в стройку собственного дома в Вороново вложила огромные силы. Как призналась женщина, именно в трудолюбии и видит секрет своего долголетия. А родные не могут нарадоваться дорогому человеку:

— Она нас научила главному в жизни — верить в Бога и быть хорошими людьми.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

