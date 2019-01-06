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Родом из Борисовщины

07.01.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Незадолго до новогодних праздников в редакцию пришло письмо из российского города Серпухова. Виктор Карпов написал, что он и его семья ищут родственников в Беларуси, в Глусском районе. Отсюда, предположительно из Борисовщины, родом его прадедушка, которого звали Антон, отчество Лукьянович, родился, скорее всего, 7 января 1893 года.

«…Мы знали, что он откуда-то из-под Бобруйска, и даже после войны он туда ездил в гости. Бабушка рассказывала, что в семье у них было то ли 15, то ли 18 детей. Дед Антон был отдан на воспитание и в услужение в богатую еврейскую семью. В Первую мировую войну был призван и воевал. После революции учился в Москве и был по распределению отправлен в Сибирь, там женился (по стечению обстоятельств на дочке переселенца из Дриссенского уезда Витебской губернии), а в конце 1920-х переехал в город Серпухов Московской области, здесь родилась моя бабушка… Похоронен Антон Лукьянович в Серпухове под фамилией Серёгин, хотя бабушка моя говорила, что фамилия его была Сераш…» — пишет Виктор Карпов. Дальше в своем письме он рассказывает, что недавно на одном из сайтов обнаружил карточку с данными прадеда, где были указаны варианты фамилии — Серош или Сирош, а также место, откуда он родом, — Борисовщина Бобруйского уезда. Изучив различные документы, какие удалось найти, сайт «Память народа», а также найдя на сайте нашей газеты статью о Жолвинце (была опубликована в ноябре 2017-го), Виктор Карпов точно уверился, что его прадед родом из Борисовщины, а еще обрел надежду, что удастся разыскать родственников на Глусчине. «…На сайте «Память народа» есть несколько жителей Борисовщины с фамилией Сирож и даже Сиразе, а жители соседней деревни Жолвинец вообще значатся под фамилией Сирож-Свиридов, или Свирид, или Сиреж.  Я думаю, что это варианты написания одной и той же фамилии, — пишет он. — Тем более что в метрических записях за 1868 год указано, что у Ивана Якимовича Сироша и жены его Екатерины Севостьяновны родился сын Никита, а в ревизских сказках деревни Жолвинец фамилия Ивана Якимовича — Свирид. В общем, как точно была фамилия прадедушки, мы не знаем, и как фамилия нашей родни — тоже. Дату рождения Антона Лукьяновича мы знаем только по его могиле — 07/01/1893».

Виктор Карпов очень надеется, что благодаря публикации в районной газете откликнутся возможные родственники. Вот как заканчивает он свое письмо: «Если есть в районе люди с фамилией Сирож, Сирош, Сиреж, Серош и у них есть предок по имени Лукьян/Лука — они наши родственники. Наша большая семья будет вам очень благодарна, если поможете найти кого-нибудь».

Думается, что этой информации более чем достаточно, чтобы родственники автора письма у нас в районе действительно отыскались и его большая семья еще больше умножилась. Телефон, по которому можно позвонить, — 7-88-99, электронный адрес — rgrglusk@mail.ru.

О. ПЕТРОВА

 
 
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Незадолго до новогодних праздников в редакцию пришло письмо из российского города Серпухова. Виктор Карпов написал, что он и его семья ищут родственников в...
 
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