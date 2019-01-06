Рождественское представление прошло в районном Центре культуры

Сегодня, 7 января, в День Рождества Христова по случаю праздника в районном Центре культуры прошло праздничное представление и концерт детей Воскресной школы.

Праздник, организованный силами православных верующих, получился ярким и душевным. Собрался полный зал. В программу вошли песни детского хора «Лучик», танцевальные номера, сценки с глубокой моралью. К вере, любви, милосердности и покаянию призывал каждый, кто выступал на сцене.

По окончанию праздника всех православных с Рождеством Христовым поздравил Благочинный Сморгонского округа, настоятель собора Преображения Господня протоиерей Анатолий Резанович. Рождественские подарки в этот день получили все воспитанники Воскресной школы. Кроме того все ребята, которые были на празднике, в этот день имели возможность рассказать отцу Анатолию стих, спеть песню и получить за это сладкое угощение.









































Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.