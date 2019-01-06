|
В Могилеве в Рождество варили уху и танцевали под белорусские песни
07.01.2019 19:30 — Новости Общества | Tut.by
Рождество могилевчане традиционно отмечали в Печерском лесопарке. Тут варили уху, танцевали, пели песни — всё как всегда.
По
Стандартная схема действий среднестатистического посетителя рождественских гуляний в Печерском лесопарке не меняется годами. Для кого-то это уже традиция: прогуляться вдоль палаток с едой и столов с варежками, китайскими игрушками, деревянными массажерами; купить еду и напитки — горячие, горячительные. Заглянуть на «солдатскую поляну», где команды — в этом году их было 12 — варят уху для специальной комиссии; попробовать получить уху бесплатно у этих самых команд или отстоять длинную очередь к 200-литровому котлу с рыбным бульоном; на обратном пути остановиться у сцены и немного потанцевать или даже спеть.
В этом году команды-конкурсанты варили не только уху, но также грибной суп, борщ, солянку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционные гуляния прошли в Печерском лесопарке.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)