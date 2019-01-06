В Могилеве в Рождество варили уху и танцевали под белорусские песни

Рождество могилевчане традиционно отмечали в Печерском лесопарке. Тут варили уху, танцевали, пели песни — всё как всегда.





По сравнению с прошлым годом , мало что изменилось. Разве что людей с лыжами и «скандинавских ходоков» среди тех, кто пришел выпить и закусить под присмотром милиции, было больше — погода позволила. А вот развлечений на мероприятии — меньше.

Стандартная схема действий среднестатистического посетителя рождественских гуляний в Печерском лесопарке не меняется годами. Для кого-то это уже традиция: прогуляться вдоль палаток с едой и столов с варежками, китайскими игрушками, деревянными массажерами; купить еду и напитки — горячие, горячительные. Заглянуть на «солдатскую поляну», где команды — в этом году их было 12 — варят уху для специальной комиссии; попробовать получить уху бесплатно у этих самых команд или отстоять длинную очередь к 200-литровому котлу с рыбным бульоном; на обратном пути остановиться у сцены и немного потанцевать или даже спеть.





































Вот, пожалуй, и весь набор «развлечений» в Рождество в Печерском лесопарке.

В этом году команды-конкурсанты варили не только уху, но также грибной суп, борщ, солянку.

Рождество — один из главных христианских праздников в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. 7 января рождество отмечают православные верующие . Праздновать Рождество христиане будут 12 дней — до праздника Крещения (19 января). Эти дни называют святыми или святками, а в Беларуси — Колядами.