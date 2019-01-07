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Еще холоднее… Погода в Гомеле в короткую рабочую неделю

08.01.2019 06:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Помните те «подкожные запасы», которые многие из нас так усердно накапливали все праздничные дни? Так вот — не зря, хоть не замерзнем.

На предстоящей неделе pogoda.by рекомендует гомельчанам отменить свидания под январской луной: во-первых, пора бы уже и поработать, во-вторых — да просто холодно будет!

Итак, во вторник днем -12°C, ночью до -22°C. В среду и четверг — до -13°C и солнце. В пятницу мороз пойдет на спад.

Но надолго ли?.. Впереди — Крещение!

 
 
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На предстоящей неделе рекомендуем гомельчанам отменить свидания под январской луной: во-первых, пора бы уже и поработать, во-вторых - да просто холодно будет!
 
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