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Еще холоднее… Погода в Гомеле в короткую рабочую неделю
08.01.2019 06:31 — Новости Общества | Tut.by
Помните те «подкожные запасы», которые многие из нас так усердно накапливали все праздничные дни? Так вот — не зря, хоть не замерзнем.
На предстоящей неделе pogoda.by
Итак, во вторник днем -12°C, ночью до -22°C. В среду и четверг — до -13°C и солнце. В пятницу мороз пойдет на спад.
Но надолго ли?.. Впереди — Крещение!
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На предстоящей неделе рекомендуем гомельчанам отменить свидания под январской луной: во-первых, пора бы уже и поработать, во-вторых - да просто холодно будет!
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