Еще холоднее… Погода в Гомеле в короткую рабочую неделю

Помните те «подкожные запасы», которые многие из нас так усердно накапливали все праздничные дни? Так вот — не зря, хоть не замерзнем.

На предстоящей неделе pogoda.by рекомендует гомельчанам отменить свидания под январской луной: во-первых, пора бы уже и поработать, во-вторых — да просто холодно будет!

Итак, во вторник днем -12°C, ночью до -22°C. В среду и четверг — до -13°C и солнце. В пятницу мороз пойдет на спад.

Но надолго ли?.. Впереди — Крещение!