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Снег и морозы. Погода в Бресте на новую рабочую неделю
08.01.2019 06:28 — Новости Общества | Tut.by
На новой рабочей неделе морозы в Бресте усилятся.
Во вторник будет облачно и без осадков,
Среда также будет снежной. Ночью и вечером ожидаются метели. Днем столбик термометра опустится до -4°С.
В четверг морозы усилятся. Утром будет до -10°С, к вечеру −12…−14°С. В первой половине дня будет идти снег, во второй — без осадков.
В ночь с четверга на пятницу ожидается до -18°С. Днем температура воздуха составит −3…−5°С.
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В ночь с четверга на пятницу ожидается до -18°С.
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