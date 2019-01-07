Снег и морозы. Погода в Бресте на новую рабочую неделю

На новой рабочей неделе морозы в Бресте усилятся.





Во вторник будет облачно и без осадков, сообщает pogoda.by. Температура воздуха днем составит −4…−6°С. К вечеру возможна метель.

Среда также будет снежной. Ночью и вечером ожидаются метели. Днем столбик термометра опустится до -4°С.

В четверг морозы усилятся. Утром будет до -10°С, к вечеру −12…−14°С. В первой половине дня будет идти снег, во второй — без осадков.

В ночь с четверга на пятницу ожидается до -18°С. Днем температура воздуха составит −3…−5°С.