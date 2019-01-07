В прогнозе - снова сильный мороз. Погода в Витебске в короткую рабочую неделю

Витебске в выходные">Прогноз о 28-градусном морозе в ночь на Рождество в Витебске, к счастью, не сбылся: в реальности было на 20 градусов меньше. Но на новой неделе синоптики снова сообщают о сильных морозах. Поверим им?..

Во вторник, 8 января, говорят, днем будет −8…10°С, облачно, возможен снег.

В среду, 9 января, в течение суток −13…15°С, без осадков.

В четверг, 10 января, по предварительному прогнозу, ночью до 23 градусов мороза, днем — до минус 16. Облачно с прояснениями.

В пятницу, 11 января, ночью термометр покажет −18…20°С, а днем — −14…16°С.