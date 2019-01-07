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Конфессиональный календарь на 2019 год

08.01.2019 — Новости Общества | Заря над Неманам  
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Православные праздники
28 апреля – Светлое Христово Воскресение. Пасха  
 
Двунадесятые непереходящие
7 января – Рождество Христово
 
19 января – Крещение Господне. Богоявление
 
15 февраля – Сретение Господне
 
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
 
19 августа – Преображение Господне
 
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
 
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
 
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
 
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
 
Конфессиональный календарь на 2019 год
 
Двунадесятые переходящие
21 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
 
6 июня – Вознесение Господне
 
16 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница
 
Великие
14 января – Обрезание Господне 
 
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
 
12 июля – Святых апостолов Петра и Павла
 
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
 
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
 
Многодневные посты
11 марта – 27 апреля – Великий пост
 
24 июня – 11 июля – Петров пост
 
14 – 27 августа – Успенский пост
28 ноября 2019 – 6 января 2020 – Рождественский пост
 
Однодневные посты
Среда и пятница всего года за исключением сплошных седмиц и Святок
 
18 января–  Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
 
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
 
27 сентября – Воздвижение Животворящего Креста Господня
 
Конфессиональный календарь на 2019 год
 
Сплошные седмицы
7 – 17 января – Святки
 
17 – 23 февраля – Мытаря и фарисея
 
4 – 10 марта – Сырная (Масленица)
 
28 апреля – 4 мая – Пасхальная (Светлая)
 
16 – 22 июня – Троицкая
 
Дни особого поминовения усопших
2 марта – Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота) 
 
23 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста
 
30 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста
 
7 мая – Радоница
 
9 мая – Поминовение усопших воинов 
 
15 июня – Суббота Троицкая
 
2 ноября – Суббота Димитриевская
 
Католические торжества
 
Непереходящие 
1 января – Пресвятой Богородицы Девы Марии
 
6 января – Богоявление (День Трех царей)
 
19 марта  – День святого Иосифа, обручника Девы Марии
 
25 марта – Благовещение Девы Марии
 
24 июня – Рождество Святого Иоанна Крестителя
 
29 июня – День святых апостолов Петра и Павла
 
15 августа – Успение и Вознесение Девы Марии
 
1 ноября – День всех святых
 
9 декабря – День непорочного зачатия Девы Марии
 
25 декабря – Рождество Христово
 
Конфессиональный календарь на 2019 год
 
Переходящие  
21 апреля – Католическая Пасха
 
2 июня Вознесение Христово 
 
9 июня Пятидесятница (Сошествие Святого Духа)
 
16 июня – День Святой Троицы
 
20 июня – Пресвятое Тело и Кровь Христа
 
28 июня – Пресвятое Сердце Иисуса
 
Праздники Непереходящие 
2 февраля – Сретение Господне
 
6 августа – Преображение Господне
 
8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
 
14 сентября – Воздвижение Креста Господня
 
24 декабря – Католический сочельник
 
28 декабря –День святых невинных младенцев Вифлеемских
 
Переходящие 
6 марта – Пепельная среда 
 
14 апреля – Вербное воскресенье 

Конфессиональный календарь на 2019 год
 
29 декабря – Святое семейство 
 
Памятные дни
 
Непереходящие 
7 октября – Пресвятая Дева Мария Розария
 
2 ноября – День поминовения усопших
 
21 ноября – Введение Богородицы во храм
 
Переходящие 
29 июня – Непорочное Сердце Девы Марии
 
Посты и постные дни
 
10 марта – 20 апреля – Великий пост
 
1 декабря – 24 декабря – Адвент
 
Пятницы всего года (за некоторыми исключениями)
 
Воздержание от пищи перед принятием Причастия.
 
Конфессиональный календарь на 2019 год
 
Лютеранские
6 января – Богоявление, Эпифания
 
25 января – День обращения святого апостола Павла
 
2 февраля – Праздник Сретения Господня
 
1 марта – Всемирный день молитвы
 
6 марта – Пепельная среда, начало Страстного времени
 
25 марта – Праздник Благовещения
 
14 апреля – Вербное воскресенье
 
18 апреля – Великий четверг, День установления Причастия
 
19 апреля – Страстная пятница
 
21 апреля – Пасха, Воскресение Господне
 
25 апреля – День евангелиста Марка
 
Конфессиональный календарь на 2019 год
 
30 мая – Вознесение Господне
 
9 июня – Пятидесятница, праздник сошествия Святого Духа
 
16 июня – Троица, праздник Святого Триединства 
 
24 июня – Праздник Рождества Иоанна Крестителя
 
25 июня – День Аугсбургского вероисповедания
 
29 июня – День святых апостолов Петра и Павла
 
2 июля – День посещения Марией Елисаветы
 
21 сентября – День апостола и евангелиста Матфея
 
29 сентября – День архангела Михаила и всех ангелов
 
6 октября – Праздник благодарения за урожай 
 
18 октября – День евангелиста Луки
 
31 октября – День Реформации
 
20 ноября – День покаяния и молитвы
 
24 ноября – День поминовения усопших/Воскресенье вечности
 
24 декабря – Сочельник
 
25 декабря – Рождество Христово
 
26 декабря – День первомученика Стефана
 
27 декабря – День апостола и евангелиста Иоанна
 
28 декабря – День невинноубиенных младенцев
 
Конфессиональный календарь на 2019 год
 
Иудейские
21 января – Ту Би Шват
 
21 марта – Пурим
 
20-27 апреля – Песах
 
23 мая – Лаг Ба Омер
 
9 июня – Шавуот
 
21 июля – Пост 17 Тамуза
 
11 августа  – Пост 9 Ава 
 
16 августа – Ту бе-Ав (Пятнадцатое Ава)
 
30 сентября-1 октября – Рош а-Шана
 
9 октября – Йом-Кипур
 
14-20 октября – Суккот
 
21-22 октября – Шмини Ацерет; Симхат Тора
 
23-30 декабря – Ханука
 
Конфессиональный календарь на 2019 год
 
Мусульманские
2-3 апреля 2018 (26-27 Раджаба 1440) – Ночь Исра уаль-Мирадж
 
6 мая ( 1 Рамадана 1440) – начало поста месяца Рамадана
 
31 мая -1 июня (26-27 Рамадана 1440) – Ляйлят уль-Кадр
 
4-6 июня (1-3 Шаўўаля 1440)  – Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам)
 
10 августа (9 Зуль Хиджа 1440) – День Арафа
 
11-14 августа (10-13 Зуль Хиджа 1440) – Ид аль-Адха (Курбан-Байрам)
 
Конфессиональный календарь на 2019 год
 
31 августа  (1 Мухаррама 1441) – начало нового 1441 года
 
9 сентября ( 10 Мухаррама 1441) – День Ашура
 
8-9 ноября (11-12 Раби аль-Аўўаля 1441) – Маулюд ан Наби – рождение пророка Мухаммада (С.А.В.).
 
 
 
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