Конфессиональный календарь на 2019 год

Православные праздники
28 апреля – Светлое Христово Воскресение. Пасха
Двунадесятые непереходящие
7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне. Богоявление
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
Двунадесятые переходящие
21 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
6 июня – Вознесение Господне
16 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница
Великие
14 января – Обрезание Господне
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
Многодневные посты
11 марта – 27 апреля – Великий пост
24 июня – 11 июля – Петров пост
14 – 27 августа – Успенский пост
28 ноября 2019 – 6 января 2020 – Рождественский пост
Однодневные посты
Среда и пятница всего года за исключением сплошных седмиц и Святок
18 января– Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября – Воздвижение Животворящего Креста Господня
Сплошные седмицы
7 – 17 января – Святки
17 – 23 февраля – Мытаря и фарисея
4 – 10 марта – Сырная (Масленица)
28 апреля – 4 мая – Пасхальная (Светлая)
16 – 22 июня – Троицкая
Дни особого поминовения усопших
2 марта – Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)
23 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста
30 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста
7 мая – Радоница
9 мая – Поминовение усопших воинов
15 июня – Суббота Троицкая
2 ноября – Суббота Димитриевская
Католические торжества
Непереходящие
1 января – Пресвятой Богородицы Девы Марии
6 января – Богоявление (День Трех царей)
19 марта – День святого Иосифа, обручника Девы Марии
25 марта – Благовещение Девы Марии
24 июня – Рождество Святого Иоанна Крестителя
29 июня – День святых апостолов Петра и Павла
15 августа – Успение и Вознесение Девы Марии
1 ноября – День всех святых
9 декабря – День непорочного зачатия Девы Марии
25 декабря – Рождество Христово
Переходящие
21 апреля – Католическая Пасха
2 июня Вознесение Христово
9 июня Пятидесятница (Сошествие Святого Духа)
16 июня – День Святой Троицы
20 июня – Пресвятое Тело и Кровь Христа
28 июня – Пресвятое Сердце Иисуса
Праздники Непереходящие
2 февраля – Сретение Господне
6 августа – Преображение Господне
8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
14 сентября – Воздвижение Креста Господня
24 декабря – Католический сочельник
28 декабря –День святых невинных младенцев Вифлеемских
Переходящие
6 марта – Пепельная среда
14 апреля – Вербное воскресенье
29 декабря – Святое семейство
Памятные дни
Непереходящие
7 октября – Пресвятая Дева Мария Розария
2 ноября – День поминовения усопших
21 ноября – Введение Богородицы во храм
Переходящие
29 июня – Непорочное Сердце Девы Марии
Посты и постные дни
10 марта – 20 апреля – Великий пост
1 декабря – 24 декабря – Адвент
Пятницы всего года (за некоторыми исключениями)
Воздержание от пищи перед принятием Причастия.
Лютеранские
6 января – Богоявление, Эпифания
25 января – День обращения святого апостола Павла
2 февраля – Праздник Сретения Господня
1 марта – Всемирный день молитвы
6 марта – Пепельная среда, начало Страстного времени
25 марта – Праздник Благовещения
14 апреля – Вербное воскресенье
18 апреля – Великий четверг, День установления Причастия
19 апреля – Страстная пятница
21 апреля – Пасха, Воскресение Господне
25 апреля – День евангелиста Марка
30 мая – Вознесение Господне
9 июня – Пятидесятница, праздник сошествия Святого Духа
16 июня – Троица, праздник Святого Триединства
24 июня – Праздник Рождества Иоанна Крестителя
25 июня – День Аугсбургского вероисповедания
29 июня – День святых апостолов Петра и Павла
2 июля – День посещения Марией Елисаветы
21 сентября – День апостола и евангелиста Матфея
29 сентября – День архангела Михаила и всех ангелов
6 октября – Праздник благодарения за урожай
18 октября – День евангелиста Луки
31 октября – День Реформации
20 ноября – День покаяния и молитвы
24 ноября – День поминовения усопших/Воскресенье вечности
24 декабря – Сочельник
25 декабря – Рождество Христово
26 декабря – День первомученика Стефана
27 декабря – День апостола и евангелиста Иоанна
28 декабря – День невинноубиенных младенцев
Иудейские
21 января – Ту Би Шват
21 марта – Пурим
20-27 апреля – Песах
23 мая – Лаг Ба Омер
9 июня – Шавуот
21 июля – Пост 17 Тамуза
11 августа – Пост 9 Ава
16 августа – Ту бе-Ав (Пятнадцатое Ава)
30 сентября-1 октября – Рош а-Шана
9 октября – Йом-Кипур
14-20 октября – Суккот
21-22 октября – Шмини Ацерет; Симхат Тора
23-30 декабря – Ханука
Мусульманские
2-3 апреля 2018 (26-27 Раджаба 1440) – Ночь Исра уаль-Мирадж
6 мая ( 1 Рамадана 1440) – начало поста месяца Рамадана
31 мая -1 июня (26-27 Рамадана 1440) – Ляйлят уль-Кадр
4-6 июня (1-3 Шаўўаля 1440) – Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам)
10 августа (9 Зуль Хиджа 1440) – День Арафа
11-14 августа (10-13 Зуль Хиджа 1440) – Ид аль-Адха (Курбан-Байрам)
31 августа (1 Мухаррама 1441) – начало нового 1441 года
9 сентября ( 10 Мухаррама 1441) – День Ашура
8-9 ноября (11-12 Раби аль-Аўўаля 1441) – Маулюд ан Наби – рождение пророка Мухаммада (С.А.В.).