Конфессиональный календарь на 2019 год

Православные праздники

28 апреля – Светлое Христово Воскресение. Пасха

Двунадесятые непереходящие

7 января – Рождество Христово

19 января – Крещение Господне. Богоявление

15 февраля – Сретение Господне

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

19 августа – Преображение Господне

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября – Воздвижение Креста Господня

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы





Двунадесятые переходящие

21 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

6 июня – Вознесение Господне

16 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница

Великие

14 января – Обрезание Господне

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи

12 июля – Святых апостолов Петра и Павла

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Многодневные посты

11 марта – 27 апреля – Великий пост

24 июня – 11 июля – Петров пост

14 – 27 августа – Успенский пост

28 ноября 2019 – 6 января 2020 – Рождественский пост

Однодневные посты

Среда и пятница всего года за исключением сплошных седмиц и Святок

18 января– Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи

27 сентября – Воздвижение Животворящего Креста Господня





Сплошные седмицы

7 – 17 января – Святки

17 – 23 февраля – Мытаря и фарисея

4 – 10 марта – Сырная (Масленица)

28 апреля – 4 мая – Пасхальная (Светлая)

16 – 22 июня – Троицкая

Дни особого поминовения усопших

2 марта – Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)

23 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста

30 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста

7 мая – Радоница

9 мая – Поминовение усопших воинов

15 июня – Суббота Троицкая

2 ноября – Суббота Димитриевская

Католические торжества

Непереходящие

1 января – Пресвятой Богородицы Девы Марии

6 января – Богоявление (День Трех царей)

19 марта – День святого Иосифа, обручника Девы Марии

25 марта – Благовещение Девы Марии

24 июня – Рождество Святого Иоанна Крестителя

29 июня – День святых апостолов Петра и Павла

15 августа – Успение и Вознесение Девы Марии

1 ноября – День всех святых

9 декабря – День непорочного зачатия Девы Марии

25 декабря – Рождество Христово





Переходящие

21 апреля – Католическая Пасха

2 июня Вознесение Христово

9 июня Пятидесятница (Сошествие Святого Духа)

16 июня – День Святой Троицы

20 июня – Пресвятое Тело и Кровь Христа

28 июня – Пресвятое Сердце Иисуса

Праздники Непереходящие

2 февраля – Сретение Господне

6 августа – Преображение Господне

8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы

14 сентября – Воздвижение Креста Господня

24 декабря – Католический сочельник

28 декабря –День святых невинных младенцев Вифлеемских

Переходящие

6 марта – Пепельная среда







14 апреля – Вербное воскресенье

29 декабря – Святое семейство

Памятные дни

Непереходящие

7 октября – Пресвятая Дева Мария Розария

2 ноября – День поминовения усопших

21 ноября – Введение Богородицы во храм

Переходящие

29 июня – Непорочное Сердце Девы Марии

Посты и постные дни

10 марта – 20 апреля – Великий пост

1 декабря – 24 декабря – Адвент

Пятницы всего года (за некоторыми исключениями)

Воздержание от пищи перед принятием Причастия.





Лютеранские

6 января – Богоявление, Эпифания

25 января – День обращения святого апостола Павла

2 февраля – Праздник Сретения Господня

1 марта – Всемирный день молитвы

6 марта – Пепельная среда, начало Страстного времени

25 марта – Праздник Благовещения

14 апреля – Вербное воскресенье

18 апреля – Великий четверг, День установления Причастия

19 апреля – Страстная пятница

21 апреля – Пасха, Воскресение Господне

25 апреля – День евангелиста Марка





30 мая – Вознесение Господне

9 июня – Пятидесятница, праздник сошествия Святого Духа

16 июня – Троица, праздник Святого Триединства

24 июня – Праздник Рождества Иоанна Крестителя

25 июня – День Аугсбургского вероисповедания

29 июня – День святых апостолов Петра и Павла

2 июля – День посещения Марией Елисаветы

21 сентября – День апостола и евангелиста Матфея

29 сентября – День архангела Михаила и всех ангелов

6 октября – Праздник благодарения за урожай

18 октября – День евангелиста Луки

31 октября – День Реформации

20 ноября – День покаяния и молитвы

24 ноября – День поминовения усопших/Воскресенье вечности

24 декабря – Сочельник

25 декабря – Рождество Христово

26 декабря – День первомученика Стефана

27 декабря – День апостола и евангелиста Иоанна

28 декабря – День невинноубиенных младенцев





Иудейские

21 января – Ту Би Шват

21 марта – Пурим

20-27 апреля – Песах

23 мая – Лаг Ба Омер

9 июня – Шавуот

21 июля – Пост 17 Тамуза

11 августа – Пост 9 Ава

16 августа – Ту бе-Ав (Пятнадцатое Ава)

30 сентября-1 октября – Рош а-Шана

9 октября – Йом-Кипур

14-20 октября – Суккот

21-22 октября – Шмини Ацерет; Симхат Тора

23-30 декабря – Ханука





Мусульманские

2-3 апреля 2018 (26-27 Раджаба 1440) – Ночь Исра уаль-Мирадж

6 мая ( 1 Рамадана 1440) – начало поста месяца Рамадана

31 мая -1 июня (26-27 Рамадана 1440) – Ляйлят уль-Кадр

4-6 июня (1-3 Шаўўаля 1440) – Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам)

10 августа (9 Зуль Хиджа 1440) – День Арафа

11-14 августа (10-13 Зуль Хиджа 1440) – Ид аль-Адха (Курбан-Байрам)





31 августа (1 Мухаррама 1441) – начало нового 1441 года

9 сентября ( 10 Мухаррама 1441) – День Ашура

8-9 ноября (11-12 Раби аль-Аўўаля 1441) – Маулюд ан Наби – рождение пророка Мухаммада (С.А.В.).