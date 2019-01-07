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Рождество Митрополита, хоккей президента, российские туристы и новые тарифы - все за праздники

08.01.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Ну что, отдохнули? Выспались? Знаем же, что многие планировали в эти дни отоспаться на год вперед. Но если у вас это получается — время начать беспокоиться: потребность в длительном сне может быть сигналом серьезных заболеваний. Так что всего в меру: нормально спать, немного пить (о печени помните?), активный отдых (только умоляем вас, аккуратно, а то снова трагический случай на горке…) — и тогда все будет хо-ро-шо! Заметили, кстати, что даже обещанных морозов не случилось («дизелисты», у вас же все в порядке?) — и можно было в удовольствие гулять, например, по прекрасному Минску? Кстати, давайте вместе гордиться нашей прекрасной столицей — представляете, Independent назвала ее первой в топ-10 городов, которые стоит посетить в 2019 году. Так что ждем наплыва туристов, готовимся!


Ой, о туристах… Несмотря на политические споры между Беларусью и Россией в последние месяцы, обычные люди продолжают ездить в гости друг к другу. Беларусь остается популярным направлением выходного дня для россиян — и мы спросили туристов из России, которые гуляли в рождественские дни по Минску, о делах насущных. Нужна ли странам «более глубокая интеграция»? Что они думают о нашей независимости, какие видят отличия между белорусами и россиянами? Минске о спорах между странами">И знаете, мнения в целом однозначные.

Ладно, что мы сразу о политике. Праздник-то какой светлый был — православные отметили вчера Рождество Христово. Праздничные литургии прошли во многих странах и на многих континентах, в том числе и в Беларуси. Александр Лукашенко, например, в Рождество посетил Храм-памятник в честь Всех Святых и зажег свечу у иконы святого Александра Невского. Президент поздравил всех с Рождеством, пожелал здоровья и благополучия. «Пусть на нашей земле рождаются дети… Пусть у них будет счастливое детство и долгая интересная, яркая жизнь — все это зависит только от нас. А наша красивая и сильная Беларусь всегда благодаря нашему уму и рукам будет процветающей в мире. И во имя этого мы должны сделать все». А вот здесь наше больше интервью с Митрополитом Павлом: он рассказал о том, как встречает Рождество, о своей семье, Филарете, ситуации в Украине — а также о том, какое самое страшное наказание может быть в жизни для человека. «Рождество Христово — это не семейный праздник, — говорит Павел. — Это праздник и событие больше даже, чем планетарного масштаба. Новый год — да, семейный праздник, а Рождество Христово — какой это семейный праздник? Те, кто так думают, говорят: „А зачем ходить в храм, если это семейный праздник? Семейный праздник мы и дома проведем, пообщаемся, поедим, выпьем, отдохнем“. Нет, друзья мои…». Праздновать Рождество христиане будут 12 дней — до праздника Крещения (19 января).


Православная церковь Украины получила независимость — в воскресенье в соборе Святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию томос об автокефалии (грамоту о независимости), тем самым формально завершив процесс создания новой церкви — пятнадцатой в семействе признанных поместных православных церквей в мире. Ющенко говорит, что еще в 2008 году были готовы все документы для получения томоса от Вселенского патриархата, однако тогда Украину попросили этот вопрос «поставить на паузу». Сейчас же томос выставлен в соборе Софии Киевской. Документ в собор внесли Петр Порошенко вместе с митрополитом Епифанием. Кстати, по этому поводу наш Митрополит тоже много рассказал — вот вам еще раз ссылка на его большое интервью.

В Польше выходные выдались печальными: там пять 15-летних девушек погибли при пожаре во время прохождения квеста. По условиям квеста, чтобы выбраться из закрытого помещения, нужно решить головоломки. Пожар возник, когда девушки прошли только половину квеста. А еще там в аварию попал автобус с белорусскими лыжниками и сноубордистами — погибли двое из легковушки, столкнувшей с автобусом, с нашими гражданами все относительно хорошо.

А в Беларуси власти хотят усилить поддержку семей, которые воспитывают детей, — увеличить для них стандартный налоговый вычет. Подробностей пока мало. Зато можем рассказать, как изменятся ваши платежи за потребленное электричество после ввода единого тарифа. Раньше-то как было, помните? Тарифы дифференцировались по трем направлениям. Первое — по объему потребления. Те, кто потреблял до 150 кВт•ч энергии, платил по субсидируемому тарифу. Электричество, израсходованное свыше нормы, оплачивалось по полному тарифу. Была дифференциация тарифов для квартир с газовой плитой и с электрической. А теперь тариф единый, независимо от того, сколько кВт•ч вы потребили — и он выше, чем прежний, если вы вписывались в льготный «коридор». А вот электрическая энергия для отопления и горячего водоснабжения в частных домах стала дешевле в 3 раза — но значит ли это, что отапливать дома «от розетки» станет выгоднее, чем газом? Давайте посмотрим, кто сможет воспользоваться этим новым тарифом и насколько это будет выгодно. Может, и этому необычному для нашей страны дому-терему подойдет?..

Да, не самые радостные новости о тарифах с учетом наших зарплат (но как бы плохо ни было, никогда — слышите? никогда! — не соглашайтесь на зарплату «в конверте»!). Вот здесь, кстати, министр финансов рассказывает, где будем искать деньги для страны в этом году — с учетом выпадающих нефтяных доходов (может, в биткоины вложимся, рискнем?). А мы тем временем спросили у белорусов, где им жить и закупаться хорошо зачем они ездят за границу (и ездят ли).

Сегодня же закончились школьные каникулы! Поэтому не можем обойтись без новостей образования. Вот, например, министр Карпенко уверен, что в Беларуси правильно сделали, отказавшись от экзаменов в гимназии. Да и вообще тема эта так себе: «Не сказал бы, что был большой ажиотаж». А вы с ним согласны?

Помните наших «Героев года — 2018»? Да-да, соседей, поймавших падающего с 7 этажа мальчишку на плед?.. Мы наградили смелых минчан и попросили вспомнить, как это было и как это сделать — решиться на спасение. «Человек же существо социальное. Помимо себя, у него есть семья, свои страхи… Ты рискуешь в таких ситуациях, и не то чтобы по-легкому, а ставишь себя на кон. Но для добра много не надо: надо решиться». Спасибо вам, Люди!


Познакомились еще с одним классным человеком: Владимир — преподаватель-энтузиаст, который развивает футбол в деревнях (и даже получил за это приз от Федерации футбола — «За особые заслуги в развитии массового футбола в Беларуси»). Он из Дятлово — и никуда оттуда уезжать не хочет: «Нравится спокойствие и тишина. Люблю чувствовать жизнь, а в столице время летит очень быстро. В Дятлово я за день могу побывать в 10 местах, в Минске — максимум в двух. Конечно, если предложат поработать в профессиональном клубе, я не откажусь. Но для начала я бы в каждом дворе поставил футбольную коробку». А еще он на детей никогда не кричит — вот какой молодец.

В столице же, где время и правда летит быстро, закончился Рождественский турнир по хоккею — и команда Лукашенко в 12-й раз выиграла его. В финальном поединке белорусская команда взяла верх над сборной России. Какова итоговая турнирная таблица и как отличился в финале наш президент — рассказываем здесь. А «Грифоны», за которые играет сын президента, кстати, вчера выиграли финал «Золотой шайбы», Николай стал лучшим бомбардиром.


А какая молодец Арина Соболенко! Наша крутая теннисистка выиграла финал турнира в Шэньчжэне и на старте сезона завоевала третий титул в карьере! После этой победы Арина вернулась на рекордную для себя позицию в мировом рейтинге, на которую уже дважды взбиралась осенью 2018-го. Она занимает сейчас 11-ю строку в классификации WTA, отставая от топ-10 всего на чуть-чуть.

Вторая же ракетка Беларуси, Саша Саснович, вышла в основную сетку турнира в австралийском Сиднее. В 1/16 финала соперницей Александры станет россиянка Дарья Касаткина (№ 10 WTA). Соболенко там, кстати, стартует сразу с основной сетки — и в 1/16 финала встретится с чешкой Петрой Квитовой (№ 7 WTA). Удачи, девочки!

Не забываем также болеть за белорусов на «Дакаре» — экипаж Сергея Вязовича стартовал вторым, и вот почему.

А в Лос-Анджелесе тем временем вручили очередные «Золотые глобусы». Эту премию называют репетицией «Оскара» — ее обладатели зачастую становятся фаворитами и в борьбе за главный киноприз. И вам, конечно, стоит узнать, кто в этом году стал лауреатами.

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Напоминаем — сегодня уже вторник, работать нам на этой неделе всего четыре дня, так что наслаждайтесь. В следующий раз такое счастье выпадет только перед 8 марта!

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Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! Ну что, отдохнули? Выспались? Знаем же, что многие планировали в эти дни отоспаться на год вперед…
 
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