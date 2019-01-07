Рождество Митрополита, хоккей президента, российские туристы и новые тарифы - все за праздники

Ой, о туристах… Несмотря на политические споры между Беларусью и Россией в последние месяцы, обычные люди продолжают ездить в гости друг к другу. Беларусь остается популярным направлением выходного дня для россиян — и мы спросили туристов из России, которые гуляли в рождественские дни по Минску, о делах насущных. Нужна ли странам «более глубокая интеграция»? Что они думают о нашей независимости, какие видят отличия между белорусами и россиянами? Минске о спорах между странами">И знаете, мнения в целом однозначные.
Ладно, что мы сразу о политике. Праздник-то какой светлый был — православные отметили вчера Рождество Христово. Праздничные литургии прошли во многих странах и на многих континентах, в том числе и в Беларуси. Александр Лукашенко, например, в Рождество посетил Храм-памятник в честь Всех Святых и зажег свечу у иконы святого Александра Невского. Президент поздравил всех с Рождеством, пожелал здоровья и благополучия. «Пусть на нашей земле рождаются дети… Пусть у них будет счастливое детство и долгая интересная, яркая жизнь — все это зависит только от нас. А наша красивая и сильная Беларусь всегда благодаря нашему уму и рукам будет процветающей в мире. И во имя этого мы должны сделать все». А вот здесь наше больше интервью с Митрополитом Павлом: он рассказал о том, как встречает Рождество, о своей семье, Филарете, ситуации в Украине — а также о том, какое самое страшное наказание может быть в жизни для человека. «Рождество Христово — это не семейный праздник, — говорит Павел. — Это праздник и событие больше даже, чем планетарного масштаба. Новый год — да, семейный праздник, а Рождество Христово — какой это семейный праздник? Те, кто так думают, говорят: „А зачем ходить в храм, если это семейный праздник? Семейный праздник мы и дома проведем, пообщаемся, поедим, выпьем, отдохнем“. Нет, друзья мои…». Праздновать Рождество христиане будут 12 дней — до праздника Крещения (19 января).
Православная церковь Украины получила независимость — в воскресенье в соборе Святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию томос об автокефалии (грамоту о независимости), тем самым формально завершив процесс создания новой церкви — пятнадцатой в семействе признанных поместных православных церквей в мире. Ющенко говорит, что еще в 2008 году были готовы все документы для получения томоса от Вселенского патриархата, однако тогда Украину попросили этот вопрос «поставить на паузу». Сейчас же томос выставлен в соборе Софии Киевской. Документ в собор внесли Петр Порошенко вместе с митрополитом Епифанием. Кстати, по этому поводу наш Митрополит тоже много рассказал — вот вам еще раз ссылка на его большое интервью.
В Польше выходные выдались печальными: там пять 15-летних девушек погибли при пожаре во время прохождения квеста. По условиям квеста, чтобы выбраться из закрытого помещения, нужно решить головоломки. Пожар возник, когда девушки прошли только половину квеста. А еще там в аварию попал автобус с белорусскими лыжниками и сноубордистами — погибли двое из легковушки, столкнувшей с автобусом, с нашими гражданами все относительно хорошо.
Познакомились еще с одним классным человеком: Владимир — преподаватель-энтузиаст, который развивает футбол в деревнях (и даже получил за это приз от Федерации футбола — «За особые заслуги в развитии массового футбола в Беларуси»). Он из Дятлово — и никуда оттуда уезжать не хочет: «Нравится спокойствие и тишина. Люблю чувствовать жизнь, а в столице время летит очень быстро. В Дятлово я за день могу побывать в 10 местах, в Минске — максимум в двух. Конечно, если предложат поработать в профессиональном клубе, я не откажусь. Но для начала я бы в каждом дворе поставил футбольную коробку». А еще он на детей никогда не кричит — вот какой молодец.
В столице же, где время и правда летит быстро, закончился Рождественский турнир по хоккею — и команда Лукашенко в 12-й раз выиграла его. В финальном поединке белорусская команда взяла верх над сборной России. Какова итоговая турнирная таблица и как отличился в финале наш президент — рассказываем здесь. А «Грифоны», за которые играет сын президента, кстати, вчера выиграли финал «Золотой шайбы», Николай стал лучшим бомбардиром.
А какая молодец Арина Соболенко! Наша крутая теннисистка выиграла финал турнира в Шэньчжэне и на старте сезона завоевала третий титул в карьере! После этой победы Арина вернулась на рекордную для себя позицию в мировом рейтинге, на которую уже дважды взбиралась осенью 2018-го. Она занимает сейчас 11-ю строку в классификации WTA, отставая от топ-10 всего на чуть-чуть.
Вторая же ракетка Беларуси, Саша Саснович, вышла в основную сетку турнира в австралийском Сиднее. В 1/16 финала соперницей Александры станет россиянка Дарья Касаткина (№ 10 WTA). Соболенко там, кстати, стартует сразу с основной сетки — и в 1/16 финала встретится с чешкой Петрой Квитовой (№ 7 WTA). Удачи, девочки!
Не забываем также болеть за белорусов на «Дакаре» — экипаж Сергея Вязовича стартовал вторым, и вот почему.