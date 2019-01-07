|
Морозы усилятся. Погода в Гродно на короткую рабочую неделю
08.01.2019 07:53 — Новости Общества | Tut.by
На новой рабочей неделе морозы в Гродно усилятся,
Во вторник будет облачно и без осадков, Температура воздуха днем составит −5…7°С. К вечеру возможен снег. Имейте в виду — весь день будет очень ветрено.
В среду температура будет держаться на том же уровне: -7°С днем, к вечеру еще немного похолодает.
В четверг морозы усилятся. Утром будет до -15°С, к вечеру аж до −21°С, дымка, туман, плохая видимость.
В ночь на пятницу ожидается до -20°С. Днем температура воздуха составит −3…5°С, к вечеру и вовсе поднимется до 0.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг к вечеру будет аж до −21°С!
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)