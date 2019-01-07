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Морозы усилятся. Погода в Гродно на короткую рабочую неделю

08.01.2019 07:53 — Новости Общества | Tut.by  
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На новой рабочей неделе морозы в Гродно усилятся, сообщает pogoda.by.

Во вторник будет облачно и без осадков, Температура воздуха днем составит −5…7°С. К вечеру возможен снег. Имейте в виду — весь день будет очень ветрено.

В среду температура будет держаться на том же уровне: -7°С днем, к вечеру еще немного похолодает.

В четверг морозы усилятся. Утром будет до -15°С, к вечеру аж до −21°С, дымка, туман, плохая видимость.

В ночь на пятницу ожидается до -20°С. Днем температура воздуха составит −3…5°С, к вечеру и вовсе поднимется до 0.

 
Теги: Гродно
 
 
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