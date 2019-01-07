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В Витебске пятый день ищут пропавшую женщину

08.01.2019 08:16 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске разыскивают женщину, страдающую болезнью Альцгеймера, которая 4 января ушла из дома и ее местонахождение неизвестно.


63-летняя Ольга Ивановна Лазаренко (Лущик) ушла из дома утром 4 января. До сих пор родственникам не удалось установить, где она находится. Женщина — инвалид 2-й группы, она страдает болезнью Альцгеймера. У нее проблемы с памятью, не ориентируется на улице.

Пенсионерка ушла из квартиры в доме № 20 корпус 6 на проспекте Черняховского. 5 января, по сообщениям откликнувшихся горожан, ее видели в общественном транспорте, а также на улицах в разных районах Витебска. Около полуночи в ночь с 5 на 6 января похожую женщину заметила водитель такси, когда та переходила улицу Смоленскую в районе магазина «Витебские продукты».

Рост женщины — 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Была одета в ту же одежду, что и на фото: бордовая куртка с капюшоном, серо-сиреневый берет, черные утепленные брюки, черные ботинки на шнурках и красные рукавицы с черными полосками.

Если вы владеете информацией, которая может помочь установить местонахождение женщины, звоните по номерам: +375−29−896−03−13 (дочь Анна), +375 33 666−68−56, +375 33 666−60−33 (отряд «Ангел») или сообщите в милицию по телефону 102.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске разыскивают женщину, страдающую болезнью Альцгеймера, которая 4 января ушла из дома и ее местонахождение неизвестно.
 
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