С морозом и без снега. Прогноз погоды в Могилеве на неделю

Небольшой мороз, совсем немного снега и всего 4 рабочих дня — ну разве эта неделя не прекрасна? И пусть в Могилеве в ближайшие дни будет пасмурно, зато в выходные обещают потепление и даже солнце.

Сегодня, 8 января, будет пасмурно и около -10°С. А ночью — -18°С.

В среду также будет пасмурно и -9°С. Ночью прогнозируют снег.

В четверг, 10 января, погода существенно не изменится: −11…9°С, пасмурно, туман.

В пятницу также ожидаются туман, пасмурное небо и около -9°С. Ночью возможна метель.

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