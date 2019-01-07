|
Картина выходных: рождественское богослужение, календарь туристических событий и победитель турнира любителей хоккея
08.01.2019 07:51 — Новости Общества | БелТА
ВЧЕРА
Картина дня 5-7 января
Президент Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко зажег
ФОТОРЕПОРТАЖ: Митрополит Павел совершил
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов системы органов и организаций соцзащиты с
Хоккейная команда Президента Беларуси
Глава государства Александр Лукашенко после завершения финальной встречи XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси вручил
Команда Центрального района Минска
В Беларуси традиционно проводят международные спортивные турниры на высоком уровне. Такое мнение выразил именитый российский игрок, чемпион мира, финалист Кубка Стэнли в НХЛ
Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета
Белорусская теннисистка
ФОТОРЕПОРТАЖ:
ФОТОРЕПОРТАЖ: Рождественские гуляния
В день Рождества Христова
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Печерском лесопарке прошел
Резервы для снижения общей
Карпенко анонсировал новый этап в реализации проекта
В Беларуси разработали технологию производства
В Беларуси разработали комплексный
Гидрологический
Белорусская теннисистка
Белорусская команда стала
Спасенный в Магнитогорске при обрушении подъезда
СЕГОДНЯ
Анонсы на 8 января
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Климатические итоги 2018 года и прогнозы на 2019 год. Результаты мониторинга атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, радиационного фона".
Более 1,5 тыс. белорусских детей примут участие в мероприятиях XXV республиканской
ЗАВТРА
Знаменательные даты 9 января
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
160 лет назад родился Кащенко Петр Петрович, русский врач-психиатр, общественный и земский деятель, автор статей по психиатрии и организации психиатрической помощи. Умер в 1920 году.
110 лет назад родилась Осипова Мария Борисовна, участница Минского антифашистского подполья и партизанского движения на территории Минской области в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943). Одна из организаторов уничтожения немецко-фашистского генерального комиссара Беларуси В.Кубе. Умерла в 1999 году.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Картина выходных: рождественское богослужение, календарь туристических событий и победитель турнира любителей хоккея
ВЧЕРА Картина дня 5-7 января Читать далее на сайте БелТА
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)