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В Витебске зрители забросали питерских файерщиков снежками и требовали вернуть деньги

08.01.2019 08:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Витебская публика — наверное, самая добрая в мире: в 99 процентах случаев тепло и интеллигентно принимает заезжих звезд. Но, оказывается, даже она умеет гневаться. Это узнали артисты арт-проекта «Вместе Зажигаем» из Санкт-Петербурга, которые привезли 7 января огненное шоу. Витебляне забросали питерских файерщиков снежками и громко возмущались, что гости «испортили этот прекрасный рождественский вечер».


Мероприятие в парке Железнодорожников вечером 7 января анонсировалось как «Рождественский фестиваль огня и света» и получило широкую рекламу. Организаторы обещали, что в течение часа зрители увидят «световые номера и огненное шоу со сложными трюками и элементами театрализации». В программе также значились различные конкурсы и флешмоб бенгальских огней.

Билеты стоили 7 рублей, в том числе и детские. Но это не смущало людей — народ шел в парк Железнодорожников валом: фестиваль света и огня в Витебск привезли впервые.

Программа должна была начаться в 19.00. Но файерщики открыли ее в 19.20, чем вызвали первую бурю недовольства: ожидание концерта на морозе — не самое большое удовольствие, да еще если с тобой ребенок. Мамочки поплотнее завязывали детям шарфы, папы пытались с ними играть в подвижные игры. И все с нетерпением смотрели на сцену: когда же начнется действо?

Наконец вышел ведущий и объявил, что в шоу используется настоящая пиротехника, и нужно быть предельно осторожными. Еще минут 10 заняло «построение»: родителям наказали крепко держать детей, всех попросили отойти от сцены подальше на несколько метров. Довольно долго пришлось увещевать пап и мам с детишками на плечах, которые никак не хотели покидать первый ряд и отодвигаться «на галерку».




Маленькая и низкая сцена практически никому не была видна. И это вызвало вторую волну недовольства. В артистов полетели снежки.

— Кто бросает снежки? Кто такой смелый? Вот, попробуйте, бросить снежок в сотрудника МЧС, — попробовал перевести все в шутку ведущий.

Огненное зрелище получилось ярким и завораживающим: профессионализм команды «Вместе Зажигаем» отметили про себя даже самые недовольные зрители. Но вот организация шоу не задалась с самого начала, и поэтому уже минут через 10−15 люди начали массово покидать парк.



Некоторые громко возмущались:

— Ай, мать, пойдем, нечего тут делать: ребенку, да и нам самим ничего не видно, — велел жене довольно высокий плотный мужчина, который держал на плечах сына.

— Чес какой-то устроили! Слышала, ведущий сказал, что эта группа в 2018 году объехала со своим файер-шоу 400 городов. Ну, думали, и в Витебске этот чес прокатит! Нет, не прокатило. У нас же город культуры, — обсуждали на выходе две подруги.

— Отдавайте деньги! Слышите, быстро верните нам деньги за билеты! — требовала одна из женщин. — Мы пришли сюда целой компанией — 6 человек. И вы нам всем испортили и настроение, и этот прекрасный рождественский вечер. В следующий раз думайте, что и как вы делаете!

Деньги вернули не только этой женщине, но и всем, кто обратился к билетерам с такой просьбой.

Когда все недовольные ушли, возле сцены остались самые стойкие зрители. Они участвовали в различных конкурсах и досмотрели программу до конца. Так как толпа рассеялась, то видно стало гораздо лучше.

К чести питерских файерщиков, один из номеров, про «папараць-кветку», был на белорусском языке.


 
Теги: Витебск
 
 
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Маленькая и низкая сцена практически никому не была видна. И это вызвало волну недовольства. В артистов полетели снежки.
 
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