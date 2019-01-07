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Представители БАТЭ посетили Борисовский роддом

08.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Таковых было пятеро - три девочки и два мальчика. Каждый из малышей получил предметы первой необходимости, средства гигиены, памперсы, бодики и шарфики с символикой 15-кратных чемпионов Беларуси. Надеемся, детки в будущем обязательно станут поклонниками команды из родного города!

Главврач роддома Александр Шипуло познакомил гостей с особенностями работы в своем учреждении, организовав экскурсию по всем отделениям.

Кстати, такие визиты планируется сделать традиционными. Следующий намечен на 12 апреля - день рождения ФК БАТЭ.

https://fcbate.by/ru/infocenter/club-news/id10124

 
 
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Представители "желто-синих" - председатель правления клуба Андрей Капский и начальник департамента развития Наталья Марченко - посетили Борисовский роддом с...
 
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