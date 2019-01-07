Представители БАТЭ посетили Борисовский роддом

Таковых было пятеро - три девочки и два мальчика. Каждый из малышей получил предметы первой необходимости, средства гигиены, памперсы, бодики и шарфики с символикой 15-кратных чемпионов Беларуси. Надеемся, детки в будущем обязательно станут поклонниками команды из родного города!

Главврач роддома Александр Шипуло познакомил гостей с особенностями работы в своем учреждении, организовав экскурсию по всем отделениям.

Кстати, такие визиты планируется сделать традиционными. Следующий намечен на 12 апреля - день рождения ФК БАТЭ.