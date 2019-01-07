Электронные трудовые книжки будут внедряться в Беларуси

— Сейчас мы готовим план. К данному вопросу подходим взвешенно. Все нюансы обсуждаем с бизнесом, поскольку это будет онлайн регистрация при приеме человека на работу и при его увольнении, — рассказала министр.

По словам Ирины Костевич, государственная служба занятости с каждым годом все активнее использует цифровые технологии. Сегодня в общереспубликанском банке данных содержатся сведения о 80 тысячах вакансий.

— Наниматели в режиме онлайн могут подавать соответствующие данные на портал службы занятости. А соискатели, которые находятся в поиске рабочих мест, не выходя из дома, имеют возможность через интернет получить информацию о свободных рабочих местах и уровне заработной платы. В конце прошлого года мы сделали новый шаг и попробовали реализовать пилотный проект — внедрили электронную ярмарку вакансий. Такой подход понравился и нанимателям, и соискателям, и нам как государственным регуляторам. В течение 2019 года будем совершенствовать этот метод и смотреть, как его растиражировать на всю страну, — сообщила министр.

По данным Минтруда, уровень общей безработицы в Беларуси составляет сегодня 6,7%, и он продолжает сокращаться. Это 240 тысяч человек, из них 13-14 тысяч приходят в службу занятости, остальные находятся в поиске работы, обращаясь к нанимателям напрямую и через интернет.

На рынке труда Беларуси отмечается еще одна новая тенденция — растет число частных агентств по трудоустройству. Эти организации достаточно востребованы: если на 1 января 2018 года в республике их насчитывалось 99, то на начало 2019-го — 134.

Ирина Костевич рассказала, над чем планируется в ближайшее время работать, помогая гражданам в трудоустройстве:

— Государственная служба занятости перейдет от заявительного принципа к выявительному. Кроме того, в 21 веке пора максимально уходить от бумаг и обращаться к электронной форме. Разрабатывается механизм прогнозирования потребностей экономики в кадрах.