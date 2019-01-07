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С 8 января троллейбусы нового поколения в Гомеле поедут через Шведскую Горку
08.01.2019 11:23 — Новости Общества | Tut.by
Городские власти согласовали открытие троллейбусного маршрута № 24 «Микрорайон Кленковский — Солнечная» через Шведскую Горку. Значительную часть пути машины будут преодолевать без подсоединения к контактной сети.
С 8 января троллейбусы пойдут по улицам Чечерской, Каменщикова, Мазурова, Хатаевича, Советской, Трудовой, Интернациональной, Барыкина, проезду Куйбышевскому, улицам Хмельницкого, проспекту Октября, улицам Карбышева, Пенязькова, Гельман, Лизюковых, Студенческой и по Речицкому проспекту до конечного пункта «Солнечная».
На маршрут по будням будут выходить три троллейбуса с увеличенным запасом автономного хода. Они способны преодолевать без контактной сети расстояние порядка 15 км, тогда как обычные троллейбусы могут проехать на автономном ходу не более 200 метров.
В общей сложности современные троллейбусы на новом маршруте будут делать 24 рейса в день. Перевозку пассажиров взял на себя «Горэлектротранспорт».
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На маршрут по будням будут выходить три троллейбуса с увеличенным запасом автономного хода. Они способны преодолевать без контактной сети расстояние порядка 15 км
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