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До -19°С ожидается в Беларуси ночью 9 января
08.01.2019 11:56 — Новости Общества | БелТА
8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов мороза и гололедица ожидается в Беларуси 9 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. Местами по стране, а в Брестской и Гродненской областях на большей части территории прогнозируются кратковременный снег, слабая метель. На некоторых участках дорог гололедица. Ветер будет юго-восточный 5-10 м/с, ночью и утром порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит 7-13 градусов мороза, по западу - 4-6 ниже нуля. Ночью в основном по юго-востоку температура воздуха опустится до 14-19 градусов мороза.-0-
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8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов мороза и гололедица ожидается в Беларуси 9 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
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