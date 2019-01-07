Погода на неделю: температура ниже нормы, но к концу недели морозы ослабеют

В течение рабочей недели погодные условия в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Сохранится морозная погода с температурным фоном на 3−5°С ниже климатической нормы. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

9 января, в среду, на большей части территории Брестской и Гродненской областей, где скажется влияние фронтального раздела, а на остальной территории Беларуси местами ожидается кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток в основном составит −7…13°С, по крайнему западу страны она будет −4…6°С, но в ночные часы преимущественно по юго-восточной половине страны минимальная температура понизится до −14…19°С.

В четверг, 10 января, местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −8…13°С, при прояснениях она понизится до -16°С, максимальная температура днем −5…11°С.

11 января, в пятницу, ночью преимущественно без осадков, лишь местами по Гомельской области возможен небольшой снег. Днем фронтальный раздел, смещающийся с Балтийского моря, принесет на северо-западную половину нашей страны снег, ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −10…15°С, при прояснениях она понизится до -17°С, максимальная температура днем −4…11°С.

В выходные дни погодные условия на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы, которые принесут осадки, и морозы ослабеют.

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