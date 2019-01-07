ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода на неделю: температура ниже нормы, но к концу недели морозы ослабеют

08.01.2019 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В течение рабочей недели погодные условия в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Сохранится морозная погода с температурным фоном на 3−5°С ниже климатической нормы. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

9 января, в среду, на большей части территории Брестской и Гродненской областей, где скажется влияние фронтального раздела, а на остальной территории Беларуси местами ожидается кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток в основном составит −7…13°С, по крайнему западу страны она будет −4…6°С, но в ночные часы преимущественно по юго-восточной половине страны минимальная температура понизится до −14…19°С.

В четверг, 10 января, местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −8…13°С, при прояснениях она понизится до -16°С, максимальная температура днем −5…11°С.

11 января, в пятницу, ночью преимущественно без осадков, лишь местами по Гомельской области возможен небольшой снег. Днем фронтальный раздел, смещающийся с Балтийского моря, принесет на северо-западную половину нашей страны снег, ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −10…15°С, при прояснениях она понизится до -17°С, максимальная температура днем −4…11°С.

В выходные дни погодные условия на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы, которые принесут осадки, и морозы ослабеют.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные дни погодные условия на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы, которые принесут осадки, и морозы...
 
Новости дня
Новости общества
 
С 8 января троллейбусы нового поколения в Гомеле поедут через Шведскую Горку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика