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C 9 января открывается автобусный маршрут Брест - Белосток

08.01.2019 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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С 9 января 2019 года открывается новый регулярный международный маршрут Брест — Белосток — Брест через г. Высокое и АПП «Песчатка», сообщает «Заря».

Ходить автобус будет в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.

Отправление от автовокзала Бреста в 05.00 (время местное), прибытие на автовокзал Белостока (ул. Героев Монте Кассино, 8) в 06.20 (время местное).

Отправление от автовокзала г. Белосток в 12.40 (время местное), прибытие на автовокзал г. Бреста в 19.00 (время местное).

 
Теги: Брест
 
 
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Ходить автобус будет в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.
 
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