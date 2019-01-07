C 9 января открывается автобусный маршрут Брест - Белосток

С 9 января 2019 года открывается новый регулярный международный маршрут Брест — Белосток — Брест через г. Высокое и АПП «Песчатка», сообщает «Заря».

Ходить автобус будет в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.

Отправление от автовокзала Бреста в 05.00 (время местное), прибытие на автовокзал Белостока (ул. Героев Монте Кассино, 8) в 06.20 (время местное).

Отправление от автовокзала г. Белосток в 12.40 (время местное), прибытие на автовокзал г. Бреста в 19.00 (время местное).