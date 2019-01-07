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C 9 января открывается автобусный маршрут Брест - Белосток
08.01.2019 12:33 — Новости Общества | Tut.by
С 9 января 2019 года открывается новый регулярный международный маршрут Брест — Белосток — Брест через г. Высокое и АПП «Песчатка»,
Ходить автобус будет в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.
Отправление от автовокзала Бреста в 05.00 (время местное), прибытие на автовокзал Белостока (ул. Героев Монте Кассино, 8) в 06.20 (время местное).
Отправление от автовокзала г. Белосток в 12.40 (время местное), прибытие на автовокзал г. Бреста в 19.00 (время местное).
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Ходить автобус будет в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.
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