|
Синоптики объяснили, почему не оправдались прогнозы на сильные морозы на Рождество
08.01.2019 13:42 — Новости Общества | Tut.by
Метеосайты на Рождество передавали сильные морозы, по Витебску и вовсе до — 28 °C. TUT.BY спросил у Белгидромета, почему они не оправдались.
— По официальному прогнозу Белгидромета таких значений температур мы не прогнозировали. На выходные 5, 6 и 7 января 2019 года при прояснениях у нас ожидался прогноз до -15 … -19 °С. Собственно, в отдельных районах он и опускался до этих значений, — отметил начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский. — Касательно таких экстремально низких температур (ниже — 25 °C, — 28°С) — это связано в первую очередь с автоматическими расчетами численных моделей. При планировании выходных надо учитывать эту информацию, но на официальном сайте Белгидромета — belgidromet.by — и pogoda.by у нас информация была несколько другая.
— По прогнозу на — 28 °C ссылки были именно на сайт pogoda.by…
— На pogoda.by также есть автоматический расчет, который производится с помощью суперкомпьютеров и выкладывается на нескольких вкладках сайтах. За эту информацию отвечает отдел численного прогнозирования и разработчики сайта. Наверное, лучше переадресовать этот вопрос им.
Чтобы повысить качество прогнозов численных моделей, нужно большое количество исходных данных: большая сеть наблюдений, использование данных спутниковой информации, отмечает Александр Беганский.
Представитель Белгидромета объясняет: автоматический расчет был произведен при полном отсутствии облачности.
— Если бы в прошлые выходные облаков по Беларуси не было, то была вероятность, что воздух мог охлаждаться до таких значений. Но так как у нас преобладала облачная погода, то в большинстве районов фон температур был достаточно ровным и только при непродолжительных прояснениях воздух успевал охлаждаться чуть ниже — 15 °C.
По данным специалиста, в 2018 году оправдываемость прогнозов Белгидромета на одни — трое суток была выше 95%.
Один из белорусских метеорологов однажды
Есть два типа прогнозов: синоптический и численный. Первый — это когда специалист-синоптик, опираясь на метеоданные, просчитывает, какую погоду стоит ожидать.
Численный — когда информация с метеостанций из разных стран поступает на крупнейшие в мире суперкомпьютеры, и уже техника высчитывает, какой будет погода.
В Беларуси около 50 метеорологических станций, которые собирают данные о погоде, около 20 из них посылают собранные данные на суперкомпьютер Met Office в Великобритании. Такие сайты, как Pogoda.by, MeteoInfo.by — продукты Белгидромета, которые опираются в том числе на данные из Великобритании — численную модель UKMET.
Есть сайты, источник прогнозов для которых — американская численная модель GFS, Европейский центр среднесрочных прогнозов — ECMWF.
— На «гидрометовских» сайтах хватает материала, чтобы составить прогноз для себя. Так как я, например, в 90% случаев нахожусь в Минске, то иду в прогноз для Минска. Иду на сайт meteoinfo.bу. Сначала иду в
— А более простой путь есть?
— Pogoda.by — самый простой путь. Надежные, проверенные прогнозы, это все Белгидромет Беларуси. Хотите больше и качественнее — надо немного изучить предметную область.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Рождество прогнозировали сильные морозы. TUT.BY спросил у Белгидромета, почему прогнозы не оправдались.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)