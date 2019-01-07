Синоптики объяснили, почему не оправдались прогнозы на сильные морозы на Рождество

Метеосайты на Рождество передавали сильные морозы, по Витебску и вовсе до — 28 °C. TUT.BY спросил у Белгидромета, почему они не оправдались.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— По официальному прогнозу Белгидромета таких значений температур мы не прогнозировали. На выходные 5, 6 и 7 января 2019 года при прояснениях у нас ожидался прогноз до -15 … -19 °С. Собственно, в отдельных районах он и опускался до этих значений, — отметил начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский. — Касательно таких экстремально низких температур (ниже — 25 °C, — 28°С) — это связано в первую очередь с автоматическими расчетами численных моделей. При планировании выходных надо учитывать эту информацию, но на официальном сайте Белгидромета — belgidromet.by — и pogoda.by у нас информация была несколько другая.

— По прогнозу на — 28 °C ссылки были именно на сайт pogoda.by…

— На pogoda.by также есть автоматический расчет, который производится с помощью суперкомпьютеров и выкладывается на нескольких вкладках сайтах. За эту информацию отвечает отдел численного прогнозирования и разработчики сайта. Наверное, лучше переадресовать этот вопрос им.

Чтобы повысить качество прогнозов численных моделей, нужно большое количество исходных данных: большая сеть наблюдений, использование данных спутниковой информации, отмечает Александр Беганский.

Представитель Белгидромета объясняет: автоматический расчет был произведен при полном отсутствии облачности.

— Если бы в прошлые выходные облаков по Беларуси не было, то была вероятность, что воздух мог охлаждаться до таких значений. Но так как у нас преобладала облачная погода, то в большинстве районов фон температур был достаточно ровным и только при непродолжительных прояснениях воздух успевал охлаждаться чуть ниже — 15 °C.

По данным специалиста, в 2018 году оправдываемость прогнозов Белгидромета на одни — трое суток была выше 95%.

Один из белорусских метеорологов однажды объяснял TUT.BY, какие бывают типы прогнозов и как именно он советует уточнять, какой будет погода.

Есть два типа прогнозов: синоптический и численный. Первый — это когда специалист-синоптик, опираясь на метеоданные, просчитывает, какую погоду стоит ожидать.

Численный — когда информация с метеостанций из разных стран поступает на крупнейшие в мире суперкомпьютеры, и уже техника высчитывает, какой будет погода.

При этом численные прогнозы сегодня используются и как бэкграунд для синоптических.

Например, на сайте Белгидромета постоянно публикуют информацию от дежурного синоптика. С пометкой о том, что такой прогноз может существенно отличаться от численной модели прогноза.

В Беларуси около 50 метеорологических станций, которые собирают данные о погоде, около 20 из них посылают собранные данные на суперкомпьютер Met Office в Великобритании. Такие сайты, как Pogoda.by, MeteoInfo.by — продукты Белгидромета, которые опираются в том числе на данные из Великобритании — численную модель UKMET.

Есть сайты, источник прогнозов для которых — американская численная модель GFS, Европейский центр среднесрочных прогнозов — ECMWF.

— На «гидрометовских» сайтах хватает материала, чтобы составить прогноз для себя. Так как я, например, в 90% случаев нахожусь в Минске, то иду в прогноз для Минска. Иду на сайт meteoinfo.bу. Сначала иду в прогноз погоды на неделю по численной модели британского Met Office, потом уточняю в прогнозе погоды на неделю по численной модели американского NOAA, а если жду морозов, то и в прогноз погоды по численной модели канадского CMC. Но это на 3−5 дней. Прогноз на сегодня-завтра уточняю данными суперкомпьютера Белгидромета . Или по таблице прогноза погоды на 48 часов. Если ожидается что-то опасное, просматриваю штормовые предупреждения и штормовые сообщения , — рассказывал метеоролог.

— А более простой путь есть?

— Pogoda.by — самый простой путь. Надежные, проверенные прогнозы, это все Белгидромет Беларуси. Хотите больше и качественнее — надо немного изучить предметную область.