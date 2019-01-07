ГАИ в связи с похолоданием рекомендует водителям проверить техсостояние авто

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8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с похолоданием столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее проверить техническое состояние машины, особенно это касается владельцев дизельного автотранспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Наиболее негативно низкие температуры влияют на работу аккумулятора, его неисправность может создать затруднения при запуске автомобиля. "Еще одна проблема, которая может повлиять на работоспособность машины при морозах, - это замерзание технических жидкостей, поэтому очень важно знать, при каких минимальных температурах не нарушается нормальное функционирование узлов и агрегатов транспортного средства", - напомнили в ГАИ.

При покупке стеклоомывающей жидкости в Госавтоинспекции советуют обращать внимание на указания производителя о минимально допустимой температуре, при которой она не замерзает. В дальние поездки ГАИ рекомендует брать собой теплые вещи, заряженный мобильный телефон, а также предметы, которые помогут в случаях неисправности автомобиля - трос, лопата, провода и др. Самым важным остается соблюдение ПДД, адекватная оценка погодных условий и состояния дорожного покрытия.

Пешеходов в Госавтоинспекции призывают переходить дорогу только в установленных местах. "Категорически запрещается перебегать проезжую часть - это может привести к падению. Даже на регулируемых пешеходных переходах нельзя начинать переход, пока все автомобили не остановятся. В темное время суток не стоит забывать про использование световозвращающих элементов (фликеров)", - отметили в ГАИ.

Те, кому в дороге понадобилась помощь, могут обращаться по телефону 102. Наряды ГАИ окажут необходимое содействие. В тоже время Госавтоинспекция просит участников дорожного движения не оставаться равнодушными к чужой беде и помогать людям, которые оказались в сложной ситуации.-0-