Какой будет погода в январе и ждать ли белорусам крещенских морозов

В январе температура воздуха будет примерно на градус ниже климатической нормы. При этом в Беларуси прогнозируют традиционные Крещенские морозы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Если норма температуры для января составляет от 3 до 6 градусов мороза, то в этом году в январе мы прогнозируем в среднем на 1 градус среднемесячную температуру ниже нормы и местами около нормы, — рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский. — Очень теплыми были первые дни января, но в середине первой декады произошло похолодание и сейчас температурный фон удерживается в среднем на 2−7 градусов ниже нормы.

В начале второй декады месяца, в следующие выходные, 12−13 января, а также в начале следующей недели прогнозируется некоторое потепление.

— Но, по предварительному прогнозу, вновь понижение температуры ожидается ближе к концу второй декады. Так называемые крещенские морозы мы в этом году также прогнозируем. (Крещение — 19 января. — Прим. TUT.BY). Ожидается, что, больше, конечно, в восточной части Беларуси, но в целом понижение температуры произойдет по всей территории страны. И конец января в этом году прогнозируется также достаточно прохладным, с пониженным температурным фоном.

В Белгидромете отмечают, что осадков в январе также будет больше климатической нормы.