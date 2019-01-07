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Шесть человек пострадали, спускаясь с горок на тюбинге, за рождественские выходные в Беларуси
08.01.2019 14:36 — Новости Общества | Tut.by
За 6−7 января 2019 года в Беларуси зафиксировано шесть случаев, когда люди пострадали во время катания на тюбинге. Об этом
Во Фрунзенском районе Минска 6-летний мальчик при спуске на тюбинге с горы ударился головой о дерево и получил множественные переломы и травмы. Похожая история произошла в деревне Лесковка Минского района. Там 8-летняя девочка также ударилась головой о дерево и получила множественные переломы и травмы.
В Центральном районе Минска 9-летняя девочка тоже спускалась с горы на тюбинге и столкнулась головой с другим ребенком. У малышки тяжкие травмы. В Волковыске 11-летний мальчик ударился спиной о камни и получил тяжелые травмы, разрывы внутренних органов.
В Советском районе Минска 8-летний мальчик ударился головой о дерево. Со множественными травмами и переломами он находится в реанимации.
Еще один Могилеве парень съезжал с горки и влетел в фонарный столб. Молодой человек погиб">несчастный случай произошел в Могилеве. 24-летний мужчина катался на тюбинге с горки в парке, ударился головой о фонарный стол и погиб.
По всем фактам проводится доследственная проверка.
Официальный представитель СК напоминает, что во время катания на тюбингах (надувных санках, ватрушках, пончиках, бубликах) нужно быть внимательными при обращении со спортивным инвентарем и не забывать в первую очередь о безопасности детей. Так как спуск с горки на тюбинге происходит за счет силы гравитации и в зависимости от силы трения, то двигаться можно довольно быстро, а управлять «ватрушкой» не так просто — положением тела, изменяя центр тяжести, что у детей не всегда получается на большой скорости.
Во время отдыха зимой нужно:
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За 6−7 января 2019 года в Беларуси зафиксировано шесть случаев, когда люди пострадали во время катания на тюбинге.
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