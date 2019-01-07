Шесть человек пострадали, спускаясь с горок на тюбинге, за рождественские выходные в Беларуси

За 6−7 января 2019 года в Беларуси зафиксировано шесть случаев, когда люди пострадали во время катания на тюбинге. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова на своей странице в Facebook.



Фото: tvrmogilev.by

Во Фрунзенском районе Минска 6-летний мальчик при спуске на тюбинге с горы ударился головой о дерево и получил множественные переломы и травмы. Похожая история произошла в деревне Лесковка Минского района. Там 8-летняя девочка также ударилась головой о дерево и получила множественные переломы и травмы.

В Центральном районе Минска 9-летняя девочка тоже спускалась с горы на тюбинге и столкнулась головой с другим ребенком. У малышки тяжкие травмы. В Волковыске 11-летний мальчик ударился спиной о камни и получил тяжелые травмы, разрывы внутренних органов.

В Советском районе Минска 8-летний мальчик ударился головой о дерево. Со множественными травмами и переломами он находится в реанимации.

Еще один Могилеве парень съезжал с горки и влетел в фонарный столб. Молодой человек погиб">несчастный случай произошел в Могилеве. 24-летний мужчина катался на тюбинге с горки в парке, ударился головой о фонарный стол и погиб.

По всем фактам проводится доследственная проверка.

Официальный представитель СК напоминает, что во время катания на тюбингах (надувных санках, ватрушках, пончиках, бубликах) нужно быть внимательными при обращении со спортивным инвентарем и не забывать в первую очередь о безопасности детей. Так как спуск с горки на тюбинге происходит за счет силы гравитации и в зависимости от силы трения, то двигаться можно довольно быстро, а управлять «ватрушкой» не так просто — положением тела, изменяя центр тяжести, что у детей не всегда получается на большой скорости.

Во время отдыха зимой нужно:

избегать активного отдыха вблизи автомобильных дорог, железнодорожных путей, замерзших водоемов, а также иных мест, которые являются зоной повышенной опасности

не использовать для катания склоны и спуски, на маршрутах которых присутствуют посторонние объекты, которые могут стать источником травматизма (деревья, стены строений, столбы и др.)

использовать защитные средства (налокотники, наколенники, шлемы)

обращать внимание на возрастные ограничения, указанные в инструкциях к спортинвентарю

не отпускать маленьких детей кататься одних