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Вечер Рождественских песнопений «Святкуем разам» состоится в Борисовской епархии

08.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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http://borisoveparhia.by/anonsyi-sobyitiy/vecher-rozhdestvenskikh-pesnopeniy-sv.html

 
 
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11 января 2019 года в 18-00 в кафедральном соборе Воскресения Христова г. Борисова состоится вечер Рождественских песнопений «Святкуем разам» с участием хоров...
 
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