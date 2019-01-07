http://borisoveparhia.by/anonsyi-sobyitiy/vecher-rozhdestvenskikh-pesnopeniy-sv.html
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Вечер Рождественских песнопений «Святкуем разам» состоится в Борисовской епархии
08.01.2019 — Новости Общества | Единство
http://borisoveparhia.by/anonsyi-sobyitiy/vecher-rozhdestvenskikh-pesnopeniy-sv.html
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11 января 2019 года в 18-00 в кафедральном соборе Воскресения Христова г. Борисова состоится вечер Рождественских песнопений «Святкуем разам» с участием хоров...
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