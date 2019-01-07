ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда в поликлинике №4 появятся новые ванны для принятия процедур?

08.01.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

 

– Лечебные ванны мне очень помогали. Но в старых процедуры уже давно не делают, а новые только обещают привезти, но их все нет. А мы ждем, – рассказала пенсионерка. 

Для Лилии Петровны – хорошая новость. Как сообщила начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Наталья Боярская, новые ванны в борисовской поликлинике №4 появятся уже летом: 

– Миноблисполком выделяет крупную сумму Борисову, который принимает в этом году областные «Дажынкі», для приведения в порядок в том числе и учреждений здравоохранения. К концу августа в поликлинике №4 установят новые ванны для принятия процедур. Здание поликлиники также приведут в порядок.

http://www.mpravda.by/materialy/item/17080-poliklinika-trebuet-lecheniya.html

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пенсионерка Лилия Петровна из Борисова беспокоится: в 4-й поликлинике, где она обслуживается, уже не первый год нет возможности принять лечебные ванны. Да и само...
 
Новости дня
Новости общества
 
Конфессиональный календарь на 2019 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика