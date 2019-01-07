Когда в поликлинике №4 появятся новые ванны для принятия процедур?

– Лечебные ванны мне очень помогали. Но в старых процедуры уже давно не делают, а новые только обещают привезти, но их все нет. А мы ждем, – рассказала пенсионерка.

Для Лилии Петровны – хорошая новость. Как сообщила начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Наталья Боярская, новые ванны в борисовской поликлинике №4 появятся уже летом:

– Миноблисполком выделяет крупную сумму Борисову, который принимает в этом году областные «Дажынкі», для приведения в порядок в том числе и учреждений здравоохранения. К концу августа в поликлинике №4 установят новые ванны для принятия процедур. Здание поликлиники также приведут в порядок.