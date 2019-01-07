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Минчанка обокрала своего 66-летнего сожителя и уехала с подругой на отдых в Италию

08.01.2019 15:11 — Новости Общества | Tut.by  
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В столице женщина обокрала пенсионера, вместе с которым жила, а после этого уехала отдыхать в Италию с подругой. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В мае 2018 года 38-летняя минчанка похитила 5100 долларов у 66-летнего пенсионера, с которым сожительствовала. Эту идею минчанке предложила ее 45-летняя подруга, которой любовница пенсионера передала большую часть денег. После кражи женщины съездили отдохнуть на сбережения сожителя в Италию.

Когда мужчина обнаружил пропажу, женщины отказались возвращать сбережения. Теперь они обе задержаны и находятся в ИВС.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 205 («Кража»). Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией либо без конфискации имущества.

 
 
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